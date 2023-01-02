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7 пассажиров получили травмы во время рейса Ташкент – Алматы

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 16:37
7 пассажиров получили травмы во время рейса Ташкент – Алматы
Фото: Tengrinews.kz
Семь пассажиров получили травмы и ожоги во время рейса Ташкент – Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на авиакомпанию Air Astana.

"Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент - Алматы. Самолет вылетел в 14.35 местного времени. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы", - сообщили в компании.

Отмечается, что авиалайнер приземлился в Алматы в 16.45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи.

"Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами", - добавили в компании.


Источник: Tengrinews.kz
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