Лучшая теннисистка Казахстана начала новый сезон с волевой победы

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, начала новый сезон с волевой победы над 14-й ракеткой мира Даниэль Коллинз из США на турнире WTA 500 в австралийской Аделаиде, сообщают Vesti.kz, передает Tengri Sport.



Рыбакина выиграла в трех сетах - 5:7, 6:2, 6:3. Встреча 1/16 финала длилась 2 часа и 23 минуты. В ее ходе казахстанка сделала 14 эйсов и совершила шесть двойных ошибок. Американка, в свою очередь, выполнила пять подач навылет при десяти двойных ошибках.



Следующей соперницей Рыбакиной будет украинка Марта Костюк, которая занимает 69-е место в мировом рейтинге. Матч пройдет 4 января.