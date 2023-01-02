Подробности инцидента на рейсе Ташкент - Алматы рассказали в КГА

Подробности инцидента на рейсе Ташкент - Алматы, в результате которого пострадали пассажиры, рассказали в КГА, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета.



Ранее сообщалось, что при выполнении рейса КС128 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Ташкент - Алматы произошла сильная турбулентность на борту воздушного судна. Самолет вылетел в 14.35 местного времени.



"По предварительной информации, в результате инцидента пострадали 5 человек. Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь.

Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвонка госпитализирована бригадой скорой помощи", - сообщили в КГА.



Авиалайнер приземлился в Алматы в 16.45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров приняли машины скорой помощи для оказания помощи.



"Пассажирам рейса будет оказана всяческая помощь. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами, о результатах которой будет сообщено дополнительно. В целях безопасности напоминаем о рекомендации быть пристегнутым во время всего полета", - пояснили в Комитете.