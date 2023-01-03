На сколько повысят зарплаты бюджетникам в Казахстане

У кого из казахстанских бюджетников вырастет заработная плата в январе 2023 года - в материале Tengrinews.kz.



С 1 января 2023 года минимальная зарплата (МЗП) в Казахстане составляет 70 000 тенге. Работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 миллиона наемных работников с зарплатой до 70 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.



Учителя

С 1 января 2023 года на 25 процентов увеличится зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.



Кроме того, к зарплате устанавливаются доплаты, которые получают учителя. Это доплаты за квалификационную категорию от 30 процентов до 50 процентов от должностного оклада, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество.



Медработники

В Министерстве здравоохранения сообщили, что заработная плата врачей повысится на 30 процентов, заработная плата среднего медицинского персонала вырастет до 20 процентов.



"Планируется среднюю заработную плату врача повысить до 531 тысячи тенге, среднего медицинского работника до 249 тысяч тенге", - добавили в пресс-службе ведомства.



В министерстве напомнили о ежегодном повышении заработной платы на 20 процентов немедицинских работников, в том числе педагогических работников организаций здравоохранения.



Пожарные

В пресс-службе МЧС сообщили, что в 2023 году будет вноситься изменение и дополнение в постановление правительства в Единую систему оплаты труда, где увеличение заработной платы будет от 10-70 процентов в зависимости от категории должностей.



Полиция

С 1 января 2023 года повысятся должностные оклады:



-преподавателей высших учебных заведений на 33 процента;

-инспекторского состава центрального аппарата до 23 процентов,

-районного звена до 21 процента,

-областного звена до 18 процентов,

-младшего начальствующего состава до 19 процентов;

-сотрудников наружных служб на 13 процентов,

-сотрудников патрульной полиции на 10 процентов.



С 1 января 2025 года в полиции будет предусматриваться индексация заработных плат в зависимости от макроэкономических показателей раз в три года.



Военные

В 2023 году предусмотрено повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил в среднем на 60 процентов.



Ранее в Минобороны сообщали, что с 1 января 2023 года будут повышены должностные оклады летного состава ВС и Национальной гвардии; денежное довольствие военных медицинских работников до уровня заработных плат медицинских работников в гражданских медицинских учреждениях; повышены заработные платы преподавателям высших военных учебных заведений до уровня гражданских высших учебных заведений. Также предусмотрены повышенные выплаты в размере трехкратного денежного содержания по аналогии с Национальной гвардией и МВД при ликвидации последствий ЧС.



Стипендии студентов

С 1 сентября 2023 года на 20 процентов вырастут стипендии учащихся вузов. При этом стипендии магистрантов и докторантов повысят на 15 процентов.

