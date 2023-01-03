Объявленный похищенным подросток найден в Алматинской области

"2 января в полицию Талдыкоргана поступила сообщение о похищении 15-летнего школьника. В заявлении указывалось, что несовершеннолетнего в одном из городских микрорайонов якобы насильно увели несколько взрослых мужчин, свидетелем чего оказалась его двоюродная сестра-ровесница.



Полицейские осмотрели ближайшие жилые массивы, а также проверили все строящиеся объекты города и просмотрели уличные камеры видеонаблюдения. Одновременно оперативники проверили версию о том, что несовершеннолетний мог самостоятельно уйти из родительского дома. Версия в итоге подтвердилась после дополнительного опроса свидетельницы его "похищения", - пояснили в полиции.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение школьника удалось установить. Как выяснилось, несовершеннолетний выехал к родственникам в город Саркан, где его разыскали и доставили в Талдыкорган.



В настоящее время подросток находится в родительском доме.