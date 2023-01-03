Семью из 7 человек ищут в горах близ Алматы с помощью дрона

Семья из семи человек, в том числе ребенок, потерялись в горной местности Алматинской области. В поисках задействовали дрон и снегоходы-болотоходы МАРШ. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, передает Tengrinews.kz.
По словам Иманкулова, 3 января в 08.00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек - четверо мужчин, две женщины и ребенок.
По данным родных, 2 января они на двух легковых автомашинах выехали из Алматы в сторону плато Ассы и не вернулись домой.
Поиски потерявшихся людей проводятся силами Департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон.
Иманкулов добавил, что в 17.00 выехала 2-я группа Республиканского оперативно-спасательного отряда для расширения зоны поиска. Задействованы снегоходы-болотоходы МАРШ.
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