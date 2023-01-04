В Казахстане вновь зафиксировали смерть от коронавируса

Один человек скончался от коронавирусной инфекции 2 января, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки, 3 января, врачи выявили 87 новых зараженных COVID-19. Еще двое обратились за помощью с ковидной пневмонией при отрицательном ПЦР-тесте 2 января.
Также 2 января один пациент с ковидной пневмонией при отрицательном ПЦР-анализе скончался.
На 4 января лечение от COVID-19 продолжают получать 2 600 человек (2 406 КВИ+ и 194 КВИ-), из них в стационарах находятся 259 пациентов, продолжает лечение на дому 2 341 пациент.
Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Напомним, помимо коронавируса, в Казахстане зафиксировали вспышку свиного гриппа H1N1. На несколько лет коронавирус практически вытеснил все остальные заболевания. И теперь, когда заболеваемость COVID-19 пошла на спад, в регионы вернулся свиной грипп.
Семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев сообщил, что именно он сейчас "так сильно выводит из строя организм" и, вероятнее всего, превалирует в стране. Заболевший становится заразным примерно за 24 часа до появления симптомов и в течение двух недель после. Заражение происходит воздушно-капельным путем: кашель, чихание.
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