Легализация машин: какие авто подлежат растаможке и как это сделать?

C 1 января 2023 года в Казахстане стартует разовая акция по легализации иностранных автомобилей. Под легализацию подпадают машины, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года.



Обозначены два критерия для легализации: первый — автомобили не должны находиться в розыске и второй – должны пройти таможенную очистку. О том, как пройти таможенную очистку, и пойдет речь в данном материале.



На вопросы корреспондента Tengrinews.kz отвечает главный специалист таможенного поста «Алматы ЦТО» Департамента государственных доходов по Алматы Азамат Абдулов.



Какие авто не подпадают под таможенную очистку?



Начнем с того, что все товары, которые перемещаются через таможенные границы ЕАЭС, подлежат таможенному декларированию. Таможенное декларирование в настоящее время осуществляется в электронной форме, то есть путем подачи декларации в формате электронного документа. Это декларация на товары. Порядок заполнения декларации на товары утвержден комиссией Таможенного союза под номером № 257. Товары, которые перемещаются через таможенные границы, должны быть перемещены с соблюдением запретов перемещения. В настоящее время именно в отношении авто это техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». То есть там прописаны те требования, которым должны соответствовать автотранспортные средства. Он должен подтверждаться документом, в частности, это Сертификат безопасности конструкции транспортного средства, коротко — СБКТС.



Иностранные машины, которые не соответствуют требованию технического регламента «О безопасности конструкции транспортного средства», не подлежат таможенной очистке. В данном техрегламенте прописаны требования экологического класса и год выпуска, для легковых авто это не старше 2007 года.



То есть если машина 2005 года выпуска, то пройти таможенную очистку она не сможет?



Не то, что таможенную очистку не сможет пройти, на нее не будет выдан документ — Сертификат безопасности конструкции транспортного средства. А этот документ является основным документом, необходимым для предоставления в таможенные органы, что данное авто соответствует всем требованиям техрегламента.



В качестве подтверждающих документов может быть техпаспорт, с ним вы идете в органы сертификации (это частные аккредитованные компании). По техрегламенту авто проходит технические экспертизы, проводятся необходимые испытания и измерения. По итогу выдается документ, что авто соответствует данному техрегламенту.



Основные требования техрегламента:



Требования к общей безопасности,

Требования к активной безопасности,

Требования к пассивной безопасности,

Требования к экологической безопасности.



Что касается «праворулек», в самом техрегламенте прописано, что машины с правосторонним рулем управления не подлежат помещению под таможенные процедуры. В данном случае для Казахстана автомобиль с установлением рулевого управления справа таможенной очистке не подлежит.



По экологическим требованиям автомобиль должен быть не ниже 4-го класса экологичности.



Эти требования по техрегламенту касаются автомобилей, ввозимых из третьих стран, то есть подлежащих таможенному оформлению. Для автомобилей из России, Кыргызстана, Армении и Беларуси порядок регистрации упрощен.



Мы находимся в едином Таможенном союзе. Когда граждане Казахстана покупают машину с российскими или кыргызскими номерами, должны ли они проходить таможенную очистку?



Машины, ввезенные из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прошедшие таможенную очистку в своих странах и которые считаются товаром Евразийского экономического союза, таможенную очистку не проходят, потому что они прошли таможенную очистку в своей стране. Здесь таможенная очистка по ним не требуется, вопрос легализации касательно только первичной регистрации. Если машина ввезена из третьих стран (из-за пределов стран ЕАЭС), то она подлежит таможенной очистке. Если машина ввезена из Армении, то начиная с 1 января 2023 года она считается уже товаром ЕЭАС. Машина, ввезенная из Кыргызской Республики, если по ней были таможенные платежи, налоги уплачены в Кыргызстане в меньшей сумме, чем в сравнении с Соглашением о порядке перемещения товаров физлицами, то эта разница должна быть или доплачена, или же на это авто будет поставлено ограничение — без права перепродажи до 1 января 2025 года.



А все потому, что у Кыргызстана были привилегии, то есть до 1 января 2020 года у них были ставки, которые отличались от ставок ЕАЭС. А начиная с 1 января 2020 года они начали проходить таможенную очистку в общеустановленном порядке.



Если машина прошла таможенную очистку в России или другой стране ЕАЭС, где брать эту информацию? Хозяин автомобиля должен сам предоставить ее?



У владельца при покупке данного ТС должны быть правоустанавливающие документы. Это техпаспорт, договор купли-продажи, инвойс, счет-фактура. В этих документах, в принципе, все прописывается. Наличие техпаспорта уже говорит о том, что данное ТС уже зарегистрировано в стране ЕАЭС.



Как легализовать машину с кыргызскими номерами? Сколько нужно заплатить?



Согласно проекту постановления касательно машин, ввезенных из Кыргызской Республики, первичная регистрация транспортных средств, прошедших таможенное оформление с уплатой таможенных пошлин и налогов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года, осуществляется с ограничением права на отчуждение до 1 января 2025 года. После указанной даты они признаются товарами ЕАЭС, ограничение на их отчуждения снимается. В случае уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в приложении 5 соглашения «О порядке перемещения и уплаченных сумм», их первичная регистрация осуществляется без ограничения права на отчуждение.



Как рассчитывается сумма таможенного платежа, какие параметры берутся за основу?



Основные параметры — это таможенная стоимость автомобиля, год выпуска, объем и вид двигателя. Эти параметры необходимы для того, чтобы просчитать таможенные платежи и налоги.



Стоимость авто определяется исходя из тех документов, которые предоставляются самим импортером. В случае занижения стоимости, в случае если импортер не подтверждает таможенную стоимость документально, законодательством прописаны методы определения стоимости. Берется база данных по республике, то есть берется по той цене, которая была документально ранее подтверждена. Это правило действует для авто из третьих стран.



Примеры по наиболее популярным авто, которые чаще всего оформляются:



Toyota Camry 2017 года выпуска с объемом двигателя 2,5 тысячи кубических сантиметров. По ним платежи и налоги составят около 1,1 миллиона тенге ( это таможенные сборы, таможенная пошлина, НДС).



Эта же машина 2021 года — по ней уже таможенные платежи и налоги вышли 2,1 миллиона тенге.



Hyundai Elantra 2020 года выпуска с объемом двигателя 2 тысячи кубических сантиметров. Таможенные платежи и налоги по этой машине составят около 1,3 миллиона тенге.



Это же авто 2021 года выпуска — таможенные платежи и налоги на него обойдутся в 1,5 миллиона тенге.



Виды таможенных платежей:



Сборы за таможенное декларирование — 20 тысяч тенге

Таможенная пошлина, установленная единым таможенным тарифом либо по ставке ВТО

Акциз (он может быть уплачен, если объем двигателя превышает 3 тысячи кубических сантиметров, 100 тенге за каждый кубический сантиметр)

НДС — 12 процентов (размер от облагаемого импорта)



Чем старше машина, тем больше за нее таможенные сборы?



Чем старше машина, тем больше ставка таможенной пошлины. Однако тут надо учитывать, что платеж рассчитывается от стоимости авто, а ведь чем свежее авто — тем оно дороже. То есть здесь у старой машины стоимость будет меньше, но при этом ставка пошлины будет больше. А у новой машины стоимость будет высокой, но ставка пошлины в сравнении со старой машиной будет меньше.



Если мы исходим из того, что будем уплачивать по ставке единого таможенного тарифа (ЕТТ), чем старше авто — там ставка 18 процентов. Общая усредненная ставка идет 15 процентов. Либо берется ставка от объема двигателя: 0,6 евро за каждый кубический сантиметр.



В общем сколько денег надо заплатить для таможенной очистки?



У нас есть единый таможенный тариф (ЕТТ), где прописано по каждому транспорту, по коду товара в зависимости от года выпуска, от объема двигателя, устанавливаются вот эти ставки самих таможенных пошлин 15-18-20 процентов. Необходимо сначала подобрать код товара для данного ТС, и только исходя из этого высчитывать таможенные платежи и налоги.