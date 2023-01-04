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Казахстанско-российская спецоперация: задержаны члены ОПГ, подозреваемые в похищении людей и вымогательстве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:27
Казахстанско-российская спецоперация: задержаны члены ОПГ, подозреваемые в похищении людей и вымогательстве
Иллюстративное фото
ОПГ действовала в Астане, Кызылорде и Конаеве, а также в Байконыре.

В Казахстане задержали лидеров и активных членов ОПГ, которые подозреваются в похищении людей, вымогательстве и вооружённых нападениях, сообщается на сайте КНБ. 

3 января КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России провели совместную спецоперацию в Байконуре по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России.

Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержали пособников группировки. Всего во время спецоперации задержали 18 лидеров и активных членов ОПГ.



Из домов подозреваемых правоохранители изъяли огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия.

По данным КНБ, на счету ОПГ – похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи.

"Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, в сентябре 2022 года во время вооружённой разборки участников группировки огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия", – отметили в комитете. 

Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, во время которой сотрудники спецслужб по согласованию с прокуратурой провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий.

Сейчас устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.


Источник: informburo.kz
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