Казахстанско-российская спецоперация: задержаны члены ОПГ, подозреваемые в похищении людей и вымогательстве

ОПГ действовала в Астане, Кызылорде и Конаеве, а также в Байконыре.В Казахстане задержали лидеров и активных членов ОПГ, которые подозреваются в похищении людей, вымогательстве и вооружённых нападениях, сообщается на сайте КНБ.3 января КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России провели совместную спецоперацию в Байконуре по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России.Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержали пособников группировки. Всего во время спецоперации задержали 18 лидеров и активных членов ОПГ.Из домов подозреваемых правоохранители изъяли огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия.По данным КНБ, на счету ОПГ – похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи."Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в городе Байконыр и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, в сентябре 2022 года во время вооружённой разборки участников группировки огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия", – отметили в комитете.Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, во время которой сотрудники спецслужб по согласованию с прокуратурой провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий.Сейчас устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.