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Еще один человек умер от коронавируса в Казахстане

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 08:18
Еще один человек умер от коронавируса в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане зафиксирована еще одна смерть от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки, 4 января, врачи выявили 115 новых зараженных COVID-19. Еще один обратился за помощью с ковидной пневмонией при отрицательном ПЦР-тесте 3 января.

Также 3 января один пациент с ковидной пневмонией при отрицательном ПЦР-анализе скончался.

На 5 января лечение от COVID-19 продолжают получать 2 447 человек (2 273 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится – 305 пациентов, продолжают лечение на дому – 2 142 пациента.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Напомним, помимо коронавируса, в Казахстане зафиксировали вспышку свиного гриппа H1N1. На несколько лет коронавирус практически вытеснил все остальные заболевания. И теперь, когда заболеваемость COVID-19 пошла на спад, в регионы вернулся свиной грипп.

Семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев сообщил, что именно он сейчас "так сильно выводит из строя организм" и, вероятнее всего, превалирует в стране. Заболевший становится заразным примерно за 24 часа до появления симптомов и в течение двух недель после. Заражение происходит воздушно-капельным путем: кашель, чихание.


Источник: Tengrinews.kz
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