18 детей усыновила семья музыкантов в Актюбинской области

В Актюбинской области живет семья, которая усыновила 18 приемных детей. Умирхан Жетесов и Амангуль Ешпанова всю свою жизнь занимаются музыкой, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Хабар 24».
В доме Умирхана и Амангуль никогда не бывает скучно. Ведь под его крышей живут больше 10 детей. Первого ребенка на воспитание пара взяла в 2009 году. Семья разрасталась с каждым годом и сейчас одна из самых больших во всем Актюбинском регионе.
«Я сам вырос без родителей. Остался без мамы, когда мне было всего 6 лет. Поэтому я трепетно отношусь к таким детям. Своим дочерям и сыновьям стараюсь дать хорошее воспитание, слежу, чтобы старшие присматривали за младшими и помогали друг другу», — поделился Умирхан Жетесов.
Но не только этим многодетная семья завоевала известность и народную любовь. Супруги занимаются музыкой, а потому каждого ребенка научили играть на различных инструментах, теперь у них собственный ансамбль, гастролирующий по всей стране. Отличаются дети и на музыкальных конкурсах.
«Я играю на домбре. Могу исполнить кюй или жыр. Начал осваивать инструмент 2 года назад, и теперь у меня все получается хорошо. В будущем мечтаю стать известным жыршы и участвовать в крупных конкурсах», — говорит Темирхан Жетесов.
Детский дом никогда не заменит семью, уверена Амангуль. Она, как и ее супруг, рано осталась сиротой, и не понаслышке знает о ценности родительского воспитания.
«Всего у нас 21 ребенок, 18 из которых приемные. Все наши дети очень хорошие. Мы стараемся дать им достойное воспитание, сделать из них настоящих артистов», — сообщила Амангуль Ешпанова.
Старших сыновей и дочерей супруги уже успели женить и выдать замуж. А вот самому младшему ребенку семьи всего 10 лет.
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