Генеральный прокурор республики Берик Асылов заявил, что произошедшие в январе 2022 года события были попыткой госпереворота, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выступая на пленарном заседании Мажилиса, генеральный прокурор подчеркнул, что в январе ситуация в стране была очень сложной. По его словам, людям, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, нужен был только удобный повод для протестов - им оказался рост цены на газ. Как отметил генпрокурор, акцию подхватили в других городах, где о газе все забыли и стали уже выдвигать радикальные требования.
"Теперь мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути, была попытка госпереворота", - заявил Берик Асылов.
Генпрокурор отметил, что уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом "совершенно секретно".
"Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде", - сообщил Берик Асылов.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что люди, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, пытались осуществить государственный переворот.
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