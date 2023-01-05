Генпрокурор ответил на вопрос об обезглавливании во время январских событий

Генеральный прокурор Берик Асылов ответил на вопрос о том, были ли факты обезглавливания людей в ходе январских беспорядков в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах заседания Мажилиса журналисты спросили у генпрокурора о том, насколько слухи об отрезанных головах во время январских событий соответствуют действительности."Во время начала январских событий, начинались они с 4 на 5 января, разная информация была, в том числе и ложная. Представляете, восемь городов, практически многие объекты горят, акиматы горят, разные сообщения из разных источников, в том числе и неправильная информация поступала. Поэтому мы версию об отрубленной голове проверяли. Но такого лица мы не нашли. В ходе следствия полностью его проверили, но не нашли такого факта", - сообщил Берик Асылов.7 января 2022 года Даурен Абаев, работавший тогда в Администрации Президента, заявлял о "как минимум одном случае, когда обезглавили молодого курсанта".