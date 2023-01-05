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Рабочий погиб на предприятии "АрселорМиттал Темиртау"

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 19:46
Рабочий погиб на предприятии "АрселорМиттал Темиртау"
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Рабочий погиб на территории листопрокатного цеха "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Обстоятельства гибели рабочего сейчас выясняют полицейские. Смерть работника подрядной организации "АрселорМиттал Темиртау" подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области. В ведомстве сообщили о начатом расследовании.

"По факту смерти работника подрядной организации АО "АрселорМиттал Темиртау" зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 156 "Нарушение правил охраны труда" УК РК", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, в ноябре 2022 года на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария. На момент происшествия под землей находились 106 горняков, на поверхность поднялся 101 человек. В результате ЧП погибли пять человек, еще несколько горняков были госпитализированы в больницу Шахтинска.

Позже комиссия определила 26 лиц, допустивших нарушения. Среди них фигурирует и генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир, а также директор Угольного департамента Джелсон Батиста. Материалы спецрасследования переданы в полицию.


Источник: Tengrinews.kz
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