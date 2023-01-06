"Сплошные неопределенности". Что ждать казахстанцам от курса тенге и нефти в 2023 году

Казахстанские экономисты и финансовые аналитики рассказали о трендах 2023 года, рисках и возможностях для курса тенге и экономики в условиях мировых неопределенностей и ценах на нефть, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Главное, в чем сходятся все эксперты: предсказать, что будет в 2023 году, хотя бы примерно невозможно. 2022 год был слишком богат на неожиданные повороты событий и оставил в наследство 2023 году сплошные неопределенности.



"От доллара казахстанцам в 2023 году можно ожидать всего. Потому что тенге зависит фундаментально от четырех факторов.



Нефть. С ней может быть все что угодно, потому что идет война. Нефть может сильно упасть, если война закончится, может подняться еще больше, если не закончится. Плюс есть Китай со своим COVID-19 (с конца декабря в Китае вновь растет число инфицированных, эксперты предрекают ему превращение в тормоз мировой экономики - прим.).



Российский рубль. Даже несмотря на то, что мы сейчас чуть снизили зависимость, мы все равно от него зависим. Что будет с российским рублем, нельзя предсказать. Начнут ли они опять бомбить Киев (столица Украины - прим.), сбросят ли ядерную боеголовку, отступят ли, заключат ли перемирие - все что угодно. Поэтому второй фактор тоже абсолютно непредсказуемый.



Третий фактор более-менее предсказуемый - наша внутренняя макрополитика. К сожалению, наши макропоказатели остаются не совсем благоприятными для тенге. Потому что мы продолжаем быть импортозависимой экономикой.



Четвертый фактор - сам индекс доллара, который в этом году показывал 20-25-летние максимумы на фоне жесткой политики Федеральной резервной системы США. И если в следующем году ФРС увидит, что инфляция не побеждена, она будет продолжать повышать ставку. Повышение ставки равно повышению индекса доллара. Естественно, он будет давить на тенге", - рассказал финансовый аналитик Андрей Чеботарев.



Казахстанское правительство заложило в бюджет стоимость нефти на уровне 80 долларов за баррель, а курс доллара - в 470 тенге. Чеботарев одобрил такой подсчет. По его словам, эти цифры реалистичны и в то же время Казахстан не будет надеяться на обострение ситуации вокруг России и рост цен на нефть.



В прошлом году Национальный банк Казахстана проводил несколько интервенций для поддержания стабильности отечественной валюты, потратив в общей сложности более миллиарда долларов, отметил аналитик. В этом году, по его словам, Нацбанк может проводить интервенций не меньше, а то и больше.



"Если будут новые ажиотажные события, которые будут вызывать ажиотажный спрос на валюту, зашкаливающие девальвационные ожидания, золотовалютных резервов, которые есть у нас, хватит на практически любые интервенции. Есть чем оперировать.



Я, наоборот, считаю, что он недостаточно сильно оперирует этим каналом. При этом у нас есть скрытые интервенции. Нацфонд конвертирует валюту для наполнения бюджета. У нас есть обязательства квазигоссектора конвертировать официально 50 процентов, неофициально 75 процентов валютной выручки", - уточнил Андрей Чеботарев.



К слову, он выступил за то, чтобы Нацбанк снял ограничения с квазигоссектора и поддерживал валюту напрямую золотовалютными резервами.



Основную долю в экономических неопределенностях 2023 года, по словам аналитика, составляет российско-украинский вооруженный конфликт.



"Если война закончится, все зависит от того, как она закончится. Цена на нефть напрямую зависит от эмбарго на российскую нефть, которое было введено из-за войны. От того, как закончится война, очень сильно зависит, что будет с рублем и нефтью.



Она может закончиться ядерной войной, тогда всем будет не до нефти и рубля. Она может закончиться условным миром на компромиссных условиях. Но и тогда не факт, что с России моментально будут сняты санкции. Существует очень много сценариев", - пояснил Чеботарев.



Чеботарев указал, что цена на нефть снизится только при условии, что санкции с России будут сняты очень быстро, а Россия сможет поднять добычу нефти на довоенный уровень. Отметим, расконсервация месторождения - процесс очень сложный.



"Добыча нефти - это не кран, который можно открыть и закрыть. Очень часто при консервации месторождения его потом невозможно расконсервировать назад", - пояснил эксперт.



В том, что нефть в 2023 году останется дорогой, уверен и эксперт нефтегазового сектора Сергей Смирнов.



"Ситуация будет сложная. Россия еще в прошлом году заявила, что не будет поставлять нефть на рынки по тем ценам, которые определят в ЕС и США. Это говорит о том, что на рынке, скорее всего, будет возникать дефицит нефти. А это приведет к росту цены на нефть. На сколько она будет повышаться, прогнозировать сложно. Единственное, что можно сказать, что дешевой нефти на рынке не будет", - считает Смирнов.



Дополнительно на этом вопросе могут сказаться новые санкции, которые сейчас рассматривают в США.



Аналитик оценил, как скажутся на казахстанцах высокие цены на нефть. Несмотря на улучшившиеся экспортные условия, для обычных казахстанцев это может вызвать и некоторые проблемы.



"Рост цен на топливо внутри Казахстана приведет к росту цен на все товары. Многие товары у нас перевозятся фурами, а дизтопливо уже стоит как бензин марки АИ-98. Хотя себестоимость дизтоплива гораздо ниже. Это вопрос к нашему правительству.



К тому же в 2025 году планируется выравнивание цен в странах ЕАЭС. В Казахстане, России и Кыргызстане цены должны быть одинаковые. А разница сейчас заметная. Во-первых, в России и зарплаты выше, чем у нас, во-вторых, у них значительную часть в цене на бензин составляют налоги. У нас налоговая составляющая меньше. Условно, если в России часть стоимости составляют налоги и процентов 7 - сырая нефть, то у нас ситуация наоборот - стоимость сырой нефти составляет чуть ли не 50 процентов от стоимости бензина, а налоги - процентов 15. А доход с сырой нефти идет не государству. У нас собственниками добытой нефти являются иностранные компании. И в бюджет попадают эти несчастные 15 процентов", - пояснил Сергей Смирнов.



Независимый экономист Магбат Спанов заметил, что если раньше в мире всегда были какие-то центры силы - МВФ, Всемирный банк, США, которые контролировали ситуацию, то сейчас происходят процессы, которые неизвестно к чему приведут.



"Большая часть инфляции в Казахстане в 2022 году пришла извне за счет импорта. Правительство, с одной стороны, можно и не винить сильно, но, с другой стороны, они должны были противодействовать этому производственными решениями. А у нас, как всегда, с инфляцией борются пока только одним способом - печатанием денег.



Обычно для борьбы с инфляцией используется очень действенный рычаг. Во-первых, сокращение расходов, второе, увеличение налогов. Сокращение расходов предполагает заморозку зарплат. У нас были предвыборные обещания, зарплата повышалась бюджетникам. Пытались накачать экономику дополнительными деньгами за счет Нацфонда, за счет пенсионного фонда", - отметил Спанов.



В итоге ситуация усугубилась. Экономист считает, что в рекордно большой инфляции 50 процентов - это мировая инфляция и 50 процентов - итог вливания денег в экономику.



Эксперт предположил, что инфляция продолжит расти до конца первого квартала 2023 года, но затем будет снижаться.



"Инфляция, скорее всего, снизится. Покупательная способность населения достигнет предела. Государство не имеет бесконечных ресурсов, чтобы накачивать экономику деньгами. Есть и тарифные меры. Возможно, пик будет к февралю. Но потом пойдет на снижение. Но мой оптимистичный прогноз основан на текущей ситуации. Взорвется где-нибудь что-нибудь (в мире - прим.) - и опять цены на нефть пойдут вверх", - считает Спанов.



Однако в целом экономист назвал свои прогнозы достаточно мрачными.



"Казахстан небольшая страна. Наша доля в мировой экономике небольшая. И Казахстан зависит от развития четырех центров - США, Евросоюза, но главным образом от России и Китая. Там ситуация пока не очень хорошая. Учитывая, что Казахстан является поставщиком ресурсов, мы будем особенно сильно испытывать все проблемы мировой экономики. Хочется надеяться, что та молодая команда, которая сейчас приходит в правительство, что-то придумает с макроэкономическим сектором. Но есть сомнения в этом. Это кабинетные руководители, у них нет опыта в реальном секторе экономики", - сказал Магбат Спанов, добавив, что рекомендовал бы сменить председателя Нацбанка, который никак не проявил себя в 2022 году.



Экономист, автор Telegram-канала DESHT Куаныш Жаиков в своем анализе больше сосредоточился на политической составляющей.



"Когда вы большая экономика с устоявшейся системой сдержек и противовесов, можно еще строить тренды. У Казахстана нет ни того, ни другого. У нас сейчас сплошные неопределенности, что вовне, что внутри. Си Цзиньпин переизбрался. Но на носу выборы в России, Турции и США. Что будет с войной, также непонятно.



Внутри страны главная неопределенность по президентским выборам снята. Но есть теперь парламентские выборы и в маслихаты. А это очередной виток популизма, который может усугубить и без того шаткое положение. Будут много обещать, а неуверенное правительство будет на это реагировать неадекватными мерами. Отсюда и неясности по обывательским вещам - курсу валюты, ценам на недвижимость. 2022 год нас научил, насколько быстро и неподконтрольно все меняется", - отметил Жаиков.



Давить на экономическую политику, по его словам, будут и завышенные ожидания. Послание Президента в сентябре и предвыборная платформа были амбициозными. Объявлено о реформировании практически всего - и налоговой системы, и бюджетов, и взаимоотношений с регионами, и сферы строительства, и сельского хозяйства.



Жаиков дал несколько советов о том, как лучше распределить свои финансы.



"Как гражданин, у которого есть накопления, я бы был очень консервативен. Держал бы деньги на депозитах, которые можно быстро конвертировать в другую валюту. Держал бы в тенге, с оглядкой на новости про нефть - если 60-70 долларов за баррель, будет 1-2 дня на переброску.



Недвижимость, видимо, не будет падать в цене: предложение так быстро не растет, а вот спрос - вполне. Программу "7-20-25" продлили, зарплаты через госбюджет повышают, с мигрантами пока неясно. Аналогично и с автомобилями, которых откровенный дефицит", - сказал экономист.



Также Куаныш Жаиков назвал условия для улучшения экономической ситуации. Они, по его словам, зависят от того, как будут вести себя казахстанцы по отношению к власти, политике и реформам.



"Мой оптимизм в 2023 году связан именно с тем, что у нас начали спрашивать. Весь 2022 год действующий Президент в ручном режиме выравнивал политическую арену. Те, кто получал блага в "Старом Казахстане" и сопротивлялся реформам, стали тише. И это еще не конец.



Если граждане будут:



- иметь более активную позицию и выдвигать конструктивные требования;

- адресовать их не только Президенту, но непосредственным лицам - депутатам, политикам и чиновникам;

- просить не помощи для себя лично или группы, а требовать у государства выполнять свою непосредственную работу и облегчать жизнь множеству людей;

- подвергать сомнению красивые басни про то, что можно просто "взять и поделить", "запретить инфляцию" и так далее без негативных последствий, - тогда есть шанс, что с экономикой в 2023 году все будет неплохо. И не только в 2023-м, а на многие годы вперед", - заключил он.