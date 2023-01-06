В Казахстане студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20%

В 2022 году за счет республиканского бюджета было выделено 4700 образовательных грантов, из них 1500 грантов – для резидентуры. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Департаменте науки и человеческих ресурсов (ДНЧР) Министерства здравоохранения РК.
По данным ДНЧР, в 2023 году в целях реализации поручения главы государства планируется увеличить количество грантов резидентуры за счет республиканского бюджета до 2500.
Также сообщается, что в 2021 году для бакалавриата стипендия была увеличена почти в два раза, у интернов – на 25%, у резидентов, магистрантов, докторантов – на 15%.
- До 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15% и 20%. Это послужит дополнительным импульсом для хорошей учебы и дополнительно привлечет сильных абитуриентов в наши вузы, - сообщил директор ДНЧР МЗ РК Даулет Алдынгуров.
Также, по его словам, Минздравом с 2021 года внедрено распределение грантов в резидентуре на основе заявок регионов – это позволяет качественно проводить кадровую политику системы здравоохранения.
Кроме того, в 2022 году МЗ РК разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК законопроект по страхованию профессиональной ответственности медработников, который вынесен на обсуждение экспертного сообщества, работает рабочая группа Мажилиса.
- Ожидаем, что в 2023 году он будет принят, и более 270 тыс. медицинских работников будут застрахованы. Также мы планируем в следующем году расширить перечень сертификационных курсов, которые позволят расширить функциональные возможности специалиста, а при дефиците кадров дадут возможность осуществления дополнительных трудовых функций, – рассказал глава кадрового департамента ведомства.
15 декабря 2022 года стало известно, что в Казахстане увеличат стипендии в вузах. В Министерстве науки и высшего образования РК уточнили, что стипендия студентов вузов будет увеличена в два раза до 2025 года.
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