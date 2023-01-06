Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Января
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.31 KZT
  • €1 = 486.94 KZT
  • 1 RUB = 6.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане
Фото из открытых источников
Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев не исключил, что обучение в вузах Казахстана подорожает из-за инфляции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ежегодно мы просим университеты не повышать стоимость, но вместе с этим в связи с изменением цен на рынке, инфляцией вузы корректируют стоимость обучения с цифрами инфляции. В прошлом году, например, инфляция составляла 14 процентов, и некоторые вузы плюс-минус на 14-16 процентов увеличивали (стоимость обучения. - Прим.). Это корректировка естественная. Но в целом, конечно же, мы призываем вузы радикально не поднимать стоимость обучения, но ситуация экономическая разная. Все дорожает", - сказал Ергалиев, отвечая на вопросы журналистов на заседании коллегии в ЕНУ.

Вице-министр пояснил, что вузы имеют академическую и управленческую свободу и могут самостоятельно менять стоимость обучения. Средняя стоимость высшего образования в Казахстане, по его словам, составляет 300-400 тенге.

"Стоимость обучения - это актуальный вопрос, согласен. Стоимость обучения может варьироваться в зависимости от региона, от расходов. Все связано с экономикой, рост на уровне инфляции - это естественный процесс. Если радикально поднимают, например, было 300 тысяч, подняли до миллиона тенге, то это неприемлемо, и с такими вузами мы работаем индивидуально. Но пока таких вузов нет", - уточнил вице-министр.

Ергалиев отметил, что в Казахстане сейчас высшее образование получают порядка 600 тысяч студентов. Из них около 40 процентов - грантники.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика