Стоимость обучения в вузах может вырасти в Казахстане

Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев не исключил, что обучение в вузах Казахстана подорожает из-за инфляции, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Ежегодно мы просим университеты не повышать стоимость, но вместе с этим в связи с изменением цен на рынке, инфляцией вузы корректируют стоимость обучения с цифрами инфляции. В прошлом году, например, инфляция составляла 14 процентов, и некоторые вузы плюс-минус на 14-16 процентов увеличивали (стоимость обучения. - Прим.). Это корректировка естественная. Но в целом, конечно же, мы призываем вузы радикально не поднимать стоимость обучения, но ситуация экономическая разная. Все дорожает", - сказал Ергалиев, отвечая на вопросы журналистов на заседании коллегии в ЕНУ.
Вице-министр пояснил, что вузы имеют академическую и управленческую свободу и могут самостоятельно менять стоимость обучения. Средняя стоимость высшего образования в Казахстане, по его словам, составляет 300-400 тенге.
"Стоимость обучения - это актуальный вопрос, согласен. Стоимость обучения может варьироваться в зависимости от региона, от расходов. Все связано с экономикой, рост на уровне инфляции - это естественный процесс. Если радикально поднимают, например, было 300 тысяч, подняли до миллиона тенге, то это неприемлемо, и с такими вузами мы работаем индивидуально. Но пока таких вузов нет", - уточнил вице-министр.
Ергалиев отметил, что в Казахстане сейчас высшее образование получают порядка 600 тысяч студентов. Из них около 40 процентов - грантники.
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