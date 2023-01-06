Закроет ли Казахстан границу с Китаем, ответила главный санврач

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что ограничений на выезд и въезд в Китай вводить не планируется, передает Tengrinews.kz.
По словам главного санврача, по всему миру распространен штамм коронавируса "омикрон" и различные его виды.
"Новых штаммов, которые вызывали бы озабоченность, нет. Тогда возникает вопрос, а зачем вводить карантинные ограничения на въезд, выезд, если у нас в стране циркулирует то же самое, что и во всем мире. Нужно помнить о том, что процесс вакцинации, ревакцинации поддерживает уровень коллективного иммунитета. Это тоже защита от заболевания.
Во всем мире были сняты любые ограничения на въезд и выезд, в Казахстане в том числе. Это касается и Китая. В Китае сейчас, по имеющимся данным, распространен тот же самый "омикрон". Нет никаких оснований вводить какие-либо ограничения на въезд или выезд из страны в любую страну мира, в том числе и Китай", - сказала Есмагамбетова в интервью телеканалу "Хабар 24".
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