Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Января
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.31 KZT
  • €1 = 486.94 KZT
  • 1 RUB = 6.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Закроет ли Казахстан границу с Китаем, ответила главный санврач

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Закроет ли Казахстан границу с Китаем, ответила главный санврач
Фото из открытых источников
Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что ограничений на выезд и въезд в Китай вводить не планируется, передает Tengrinews.kz.

По словам главного санврача, по всему миру распространен штамм коронавируса "омикрон" и различные его виды.

"Новых штаммов, которые вызывали бы озабоченность, нет. Тогда возникает вопрос, а зачем вводить карантинные ограничения на въезд, выезд, если у нас в стране циркулирует то же самое, что и во всем мире. Нужно помнить о том, что процесс вакцинации, ревакцинации поддерживает уровень коллективного иммунитета. Это тоже защита от заболевания.

Во всем мире были сняты любые ограничения на въезд и выезд, в Казахстане в том числе. Это касается и Китая. В Китае сейчас, по имеющимся данным, распространен тот же самый "омикрон". Нет никаких оснований вводить какие-либо ограничения на въезд или выезд из страны в любую страну мира, в том числе и Китай", - сказала Есмагамбетова в интервью телеканалу "Хабар 24".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика