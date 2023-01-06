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Кайрат Келимбетов освобожден от должности управляющего МФЦА

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Кайрат Келимбетов освобожден от должности управляющего МФЦА
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Кайрат Келимбетов освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА). Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Указом Главы государства Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности Управляющего Международным финансовым центром "Астана", - говорится в сообщении.

Кайрат Келимбетов родился в 1969 году в Алматы. Окончил МГУ имени Ломоносова, Национальную Высшую школу государственного управления при Президенте.

В разные годы занимал посты председателя Агентства по стратегическому планированию, первого вице-министра финансов, министра экономики и бюджетного планирования, председателя правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына", руководителя Администрации Президента, главы Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына".

Был назначен управляющим МФЦА 24 декабря 2015 года.


Источник: Tengrinews.kz
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