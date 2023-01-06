Кайрат Келимбетов освобожден от должности управляющего МФЦА

Кайрат Келимбетов освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА). Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Указом Главы государства Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности Управляющего Международным финансовым центром "Астана", - говорится в сообщении.



Кайрат Келимбетов родился в 1969 году в Алматы. Окончил МГУ имени Ломоносова, Национальную Высшую школу государственного управления при Президенте.



В разные годы занимал посты председателя Агентства по стратегическому планированию, первого вице-министра финансов, министра экономики и бюджетного планирования, председателя правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына", руководителя Администрации Президента, главы Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына".



Был назначен управляющим МФЦА 24 декабря 2015 года.