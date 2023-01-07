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Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством
Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сердечно поздравляю всех православных граждан с Рождеством Христовым!Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости.

В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций.

"Уверен, сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения нашей страны по пути всесторонних преобразований. Желаю всем согражданам крепкого здоровья и успехов! Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!",- добавил Токаев.


Источник: tengrinews.kz
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