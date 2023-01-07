О задержании участников наркогруппы

Комитетом национальной безопасности реализована операция по пресечению противоправной деятельности наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах страны.
По результатам оперативной разработки в г. Петропавловск задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонн данного опиата.
В рамках второго этапа операции, при получении 1 тонны макового сырья в г. Усть-Каменогорск был задержан наркокурьер. Одновременно, в г. Караганда оперативниками КНБ взяты под стражу организаторы наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.
В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.
Предварительным следствием установлено, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц.
Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.