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О задержании участников наркогруппы

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 10:33
О задержании участников наркогруппы
Кадр из видео
Комитетом национальной безопасности реализована операция по пресечению противоправной деятельности наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах страны.

По результатам оперативной разработки в г. Петропавловск задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонн данного опиата.

В рамках второго этапа операции, при получении 1 тонны макового сырья в г. Усть-Каменогорск был задержан наркокурьер. Одновременно, в г. Караганда оперативниками КНБ взяты под стражу организаторы наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.

В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.

Предварительным следствием установлено, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц.

Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.

Работа по борьбе с наркобизнесом продолжается.



Источник: gov.kz
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