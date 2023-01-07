О задержании участников наркогруппы

Комитетом национальной безопасности реализована операция по пресечению противоправной деятельности наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах страны.По результатам оперативной разработки в г. Петропавловск задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонн данного опиата.В рамках второго этапа операции, при получении 1 тонны макового сырья в г. Усть-Каменогорск был задержан наркокурьер. Одновременно, в г. Караганда оперативниками КНБ взяты под стражу организаторы наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также денежные средства в особо крупных размерах.Предварительным следствием установлено, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц.Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.Работа по борьбе с наркобизнесом продолжается.