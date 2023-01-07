Полтора метра снега выпало в Урджаре: казахстанцы делятся видео

Отметим, накануне в "Казгидромете" рассказали о сильном снегопаде, который охватил почти весь Казахстан: в каких регионах выпало больше всего снега, а также можно ли считать прошедший буран аномальным.
Согласно данным синоптиков, месячная норма осадков была превышена в Абайской (до 66 миллиметров при норме 46), Актюбинской (до 33 миллиметров при норме до 30), Карагандинской (до 40 миллиметров при норме до 31), Павлодарской (до 25 миллиметров при норме до 18), Туркестанской (до 88 миллиметров при норме до 86) и Улытауской (до 32 миллиметров при норме до 20) областях. А в Восточно-Казахстанской области за неполную неделю количество осадков превысило две месячных нормы - до 77 миллиметров при норме за месяц всего 11-31 миллиметр.
Больше всего осадков выпало в Туркестанской области - до 88 миллиметров. Однако обильные осадки в целом характерны для региона в это время года. Месячная норма там тоже самая большая по Казахстану в январе - 14-86 миллиметров. В Астане за неполную неделю количество осадков превысило месячную норму.
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