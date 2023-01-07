Какие авиарейсы запустят из Казахстана в 2023 году

По данным КГА, в 2022 году были полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня.



По информации Комитета гражданской авиации РК, в стране полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня, а именно 57 маршрутов по 687 рейсов в неделю.



Как сообщили в КГА, в 2023 году планируется увеличение количества рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул; из Астаны и Алматы в Анталью; из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале; в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор. Также в планах комитета увеличение числа выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели; в Китай по маршруту Алматы – Чэнду; в Великобританию по маршруту Алматы – Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу. А из Астаны в Тбилиси и Подгорицу.



Также ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана – Бишкек, Актау – Ереван, Алматы – Самарканд, Шымкент – Кутаиси.



Напомним, Казахстан продлил режим открытого неба на 5 лет. В этой связи ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года.



Кроме того, в 2023 году появятсня новые рейсы, которые будут выполнять иностранные авиаперевозчики. Так, малазийская лоукост авиакомпания Air Asia X с весенне-летней навигации 2023 года планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы; авиакомпания Thai Air Asia - из Бангкока в Алматы.



Вместе с тем, группой компании Air Asia Aviation Group при выполнении рейсов в Алматы и Астану рассматривается вопрос дальнейшего следования в города Москва (Россия), Стамбул (Турция), Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Франкфурт (Германия) с пятой степенью «свободы воздуха».



Авиакомпании Qeshm Air планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Токио с использованием пятой степени «свободы воздуха».



Также, авиакомпанией «Эйр Астана» прорабатывается вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы – Тель-Авив в среднесрочной перспективе.



В комитете также напомнили, что в 2022 году были возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.