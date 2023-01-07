Неясно и точка: о нюансах бизнеса Кайрата Боранбаева

Две, на первый взгляд, не имеющие ничего общего новости появились на информационном поле Казахстана в первые дни января. Первая – бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев предстал перед судом по подозрению в «хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе». Вторая – McDonald's покидает Казахстан. Корреспондент Ulysmedia.kz называет эти два события звеньями одной цепи - ведь именно Кайрат Боранбаев привел в Казахстан всемирно известный бренд сети ресторанов быстрого питания, став его франчайзи. А теперь рискует лишиться не только прибыльного общепитовского бизнеса, но и свободы.







Инвестиционный… McDonald's



Рестораны McDonald's закрылись в Казахстане еще в ноябре 2022 года. Но тогда любителям гамбургеров и картошки фри в упаковке с желтым логотипом в виде буквы «М» на жизнеутверждающе-красном фоне корректно объяснили, что, мол, работа сети временно приостановлена в связи с украинско-российскими событиями.



Санкции со стороны американской компании в отношении российских полуфабрикатов (а казахстанские котлеты McDonald's делались именно из российского фарша) показались приверженцам нездорового питания вполне правдоподобным объяснением, и они с надеждой стали ожидать положительного разрешения ситуации. Тем паче, что в декабре в Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявили, что местные производители готовы поставить свои продукты для McDonald's.



Но увы, надеждам на возвращение сети ресторанов не суждено было сбыться. Что примечательно, сразу после приостановки работы ресторана McDonald's в Караганде, ряд «компетентных органов» заинтересовался законностью продажи участка под его строительство. За возведение ресторана быстрого питания всеми руками «за» долгое время выступал экс-аким шахтерской столицы Нурлан Аубакиров.



В январе 2021 года его мечта осуществилась. McDonald's с помпой, как социально значимый объект, открыли в одном из самых людных мест города. Ради такого события перенесли на несколько метров стоявший здесь ранее социальный павильон СПК «Сарыарка».



Впрочем, учитывая тот факт, что ресторан McDonald's в шахтерской столице попал в список инвестиционных проектов СПК «Сарыарка», договориться о перемещении какого-то социального павильона было плёвым делом. Ведь «козырный» земельный участок выделялся от социально-предпринимательской корпорации в качестве вклада в проект не кого-нибудь, а свата Назарбаевых!



До мая 2022 года этот факт никого не интересовал, но уже после задержания Кайрата Боранбаева у многих госструктур вдруг открылись глаза!



Уведомление до суда довело



Весной 2022 года департамент по защите и развитию конкуренции Карагандинской области направил в адрес СПК письмо о необходимости предоставить документы на земельные участки, выданные в 2021 году.



После этого департамент направил в СПК «Сарыарка» уведомление о необходимости «принять меры по прекращению антиконкурентных действий в части предоставления отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение, а именно в части предоставления земельных участков».



Именно такую формулировку применил судья межрайонного экономического суда в своем постановлении, когда СПК подал иск в отношении ДЗРК, требуя отменить уведомление. И, как ни странно, суд принял сторону истца.



Судья Гульмира Таскарина решила, что коль уж СПК «Сарыарка» не является ни государственным, ни местным исполнительным органом, то «не может являться наделённой государством функцией регулирования деятельности субъектов рынка организацией». А потому «СПК «Сарыарка» не является субъектом, в чей адрес подлежало направление антимонопольным органом уведомления о нарушениях.



Однако в том же постановлении судья СМАС оговорилась, что «суду достоверно известно, что на основании заключения департамента, направленного в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело, также постановлением прокурора района имени Казыбек би города Караганды от 21 июня 2022 года в отношении истца назначена и проведена проверка по вопросам, в том числе по управлению земельными участками».



- Таким образом, не предрешая выводы проверок и расследований, а также иных форм контроля и надзора, на осуществление которых имеет право и ответчик, суд считает возможным не подвергать обсуждению правомерность выводов, изложенных в Уведомлении о нарушениях, поскольку установленные нарушения по процедуре формирования и направления данного административного акта являются достаточными для установления обоснованности заявленного требования, - резюмирует судья.



Среди множества слов всё же находится главное - СПК проверяют прокуроры, и существует некое уголовное дело по этому факту.



Их испортил земельный вопрос



Кстати, и в отчете Антикора о результатах проверки внешнего анализа коррупционных рисков, проводившейся в марте – апреле 2022 года, упоминается тот же факт выделения земельного участка компании Кайрата Боранбаева.



- ТОО "Food Solutions KZ" в рамках реализации совместного проекта с СПК по организации ресторана быстрого питания мирового бренда "McDonalds" взяли земельный участок, кадастровая стоимость которого составила 9 000 000 тенге, после завершения проекта партнер выкупает свою долю у СПК согласно рыночной стоимости. Рыночная стоимость определена на основании независимой оценки сторонней организации и составила 14 000 000 тенге, тем самым проект по организации ресторана быстрого питания мирового бренда "McDonalds" обошелся предпринимателю в 14 000 000 тенге, - гласила справка.



Не нужно быть оценщиком, чтобы понимать, такой участок земли в центре Караганды стоит куда дороже. Да и нет их там, свободных участков! Но, как говорится, для некоторых людей нет ничего невозможного.



- В результате анализа земельных участков, проданных на альтернативной конкурентной основе по аукциону были выявлены случаи, при которых подобные участки были проданы по гораздо большей стоимости, - провели сравнительный анализ сотрудники Антикора.



- К примеру, земельный участок на окраине города в спальном микрорайоне Орбита, площадь которого в два раза меньше (0,0965 га), чем ресторан "McDonalds", на торгах ушел за 19 063 344 тенге. Земельный участок более чем в 8 раз меньше, чем участок, выделенный под строительство ресторана "McDonalds", (0,0018 га) по улице Муканова (окраина спального района Юго-восток) был продан почти за 4 млн тенге.



Сомнения борцов с коррупцией вызвали и «рокировки» с социальным павильоном, на месте которого возвели McDonald's. Обо всех нюансах этих «мешай-мешай, где павильон?», антикоровцы рассказали в пункте «Факты злоупотребления должностными полномочиями при обращении с государственным имуществом».



К слову, почему-то ни один орган, заинтересовавшийся историей появления в центре Караганды здания McDonald's, не обратил внимание, что председатель правления СПК «Сарыарка» - бывший аким Караганды Нурлан Аубакиров. Да-да, тот самый, который несколько лет ратовал за появление в городе ресторана со всемирно известным названием.



Владелец заводов, машин, пароходов…



Конечно, сейчас, когда один из членов семьи «01-го» сидит на скамье подсудимых, можно удариться в крайности и начать демонизировать фигуру олигарха. Тем паче, что многих сейчас волнует вопрос – как простой учитель физкультуры смог подняться на самые вершины Олимпа? Но стоит ли?



На момент, когда дочь Кайрата Боранбаева Алима выходила замуж за сына Дариги Назарбаевой Айсултана, сват семьи был уже достаточно богат и успешен. Каким образом ему досталась должность генерального директора СП АО «КазРосГаз», гадать смысла нет. Известно только, что связи с российским бомондом у Кайрата Советовича всегда были достаточно крепкие. Так, например, известно, что в соседнем государстве Кайрат Советаевич является владельцем общества с ограниченной ответственностью «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), которое зарегистрировано в Москве.



В 2016 году между ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «СПП» был подписан договор коммерческой концессии, по которому предприятие казахского предпринимателя получило право на развитие бизнеса под брендом McDonald’s в нескольких субъектах России. В частности, в Пермском крае, областях Урала, республиках Башкортостан, Татарстан, Коми, Марий-Эл, в Чувашии и Удмуртии. К слову, и в Беларуси часть сети McDonald's также принадлежит Кайрату Боранбаеву. Как говорят некоторые эксперты, в названии фирмы, управляющей сетью ресторанов быстрого питания, зашифрованы ФИО казахстанского олигарха - «КСБ Виктори Рестораны» («Кайрат Советаевич Боранбаев Виктори Рестораны»). И если учесть, что в Беларуси McDonald's провел ребрендинг, назвавшись «Вкусно и точка», то, может, нашим любителям фастфуда тоже доведется дождаться любимые гамбургеры под новым названием?



Так вот, о связях в сопредельном государстве героя нашей публикации… Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнёрами Кайрат Боранбаев владеет ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», который в пандемийные годы получил право на «производство» российской вакцины против COVID-19 «Спутник-V». А также огромный заказ на эту вакцину от государства. Нашего государства, разумеется.



В Казахстане среди других бизнес-проектов Боранбаева числятся компания по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «RR2», управляющее платными парковками в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель «Рахат Палас», ТРЦ «Алмалы» и по 50% доли в ТРЦ Esentai Mall и Esentai Tower в Алматы.



На конец 2021 года Боранбаев занимал 5-ю строчку в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана и 14-ю в списке богатейших. Его состояние на май 2021 года, согласно информации Forbs, составляло $590 млн.



P.S. Стоит ли удивляться тому, что перед Кайратом Боранбаевым до марта 2022 года открывались все двери и возможности? Порой даже те, что для любого другого были накрепко закрыты. Нет, пожалуй, удивительно будет другое. Если он не станет «ягненком на заклании» за грехи клана, родство с которым потерял еще в 2020 году – после смерти своего зятя Айсултана Назарбаева.