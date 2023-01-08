Казахстан стал основным соперником Германии за проведение ЧМ по хоккею в 2027 году

Норвегия отозвала заявку на проведение в своей стране чемпионата мира.
Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF) официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, сообщает championat.com.
Отмечается, что такое решение было принято из‑за отсутствия финансирования со стороны правительства Норвегии. Министерство культуры страны отклонило заявку на финансирование заявки, которая предусматривала проведение матчей турнира в Беруме и Тронхейме.
«Конечно, мы разочарованы отказом без предварительного диалога. Чемпионат мира по хоккею с шайбой должен был стать крупнейшим зимним спортивным событием со времён Олимпийских игр 1994 года и имел бы большое значение для норвежского спорта. Мы предлагали повторное использование объектов и инвестиции в устойчивое развитие», — сказал президент NIHF Таг Петтерсен.
Борьбу за проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года продолжат Германия и Казахстан. Ежегодный конгресс ИИХФ выберет страну - хозяйку ЧМ-2027 в мае 2023 года.
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