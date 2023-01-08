Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Января
-4...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.31 KZT
  • €1 = 486.94 KZT
  • 1 RUB = 6.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Минсельхоз Казахстана высказался о закрытии McDonald’s

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Минсельхоз Казахстана высказался о закрытии McDonald’s
Иллюстративное фото
Правительство РК было готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия.

О причинах ухода McDonald’s с казахстанского рынка и готовности казахстанских производителей мясной и молочной продукции работать по их стандартам рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

"Сеть ресторанов McDonald’s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald’s из России возникла проблема с поставками сырья. Представители McDonald’s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определённое время. До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald’s правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны", – сообщили в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald’s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Но в связи с закрытием McDonald’s запланированный аудит не состоялся.

"Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald’s необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жёсткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика – нет", – заявили в ведомстве. 

В Минсельхозе подчеркнули, что Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. В 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объёмы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост показало производство конины – на 4,3%, а также мяса птицы – на 3,1%.

5 января McDonald’s прекратил работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Рестораны McDonald’s будут работать под новым названием.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика