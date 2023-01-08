Минсельхоз Казахстана высказался о закрытии McDonald’s

Правительство РК было готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия.



О причинах ухода McDonald’s с казахстанского рынка и готовности казахстанских производителей мясной и молочной продукции работать по их стандартам рассказали в Министерстве сельского хозяйства.



"Сеть ресторанов McDonald’s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald’s из России возникла проблема с поставками сырья. Представители McDonald’s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определённое время. До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald’s правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны", – сообщили в Минсельхозе.



В министерстве отметили, что казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald’s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Но в связи с закрытием McDonald’s запланированный аудит не состоялся.



"Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald’s необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жёсткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика – нет", – заявили в ведомстве.



В Минсельхозе подчеркнули, что Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. В 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объёмы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост показало производство конины – на 4,3%, а также мяса птицы – на 3,1%.



5 января McDonald’s прекратил работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Рестораны McDonald’s будут работать под новым названием.