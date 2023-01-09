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За информацию о членах ОПГ «рейдера Болата Назарбаева» объявили вознаграждение

Просмотров:342 Опубликовано: Сегодня, 11:33
За информацию о членах ОПГ «рейдера Болата Назарбаева» объявили вознаграждение
фото: пресс-служба АФМ
Астана. 9 января. КазТАГ – Шестеро членов организованной преступной группы (ОПГ) Елдоса Коспаева, которого называют рейдером Болата Назарбаева, находятся в розыске и за сведения о них объявлено вознаграждение, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Шестеро членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске. Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов. Напомним, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом», - говорится в сообщении в понедельник.

По данным АФМ, досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.

«Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ: 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение», - добавили в ведомстве.

Напомним, 20 июня известный казахстанский журналист Михаил Козачков сообщил, что в отношении Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой зарегистрировано уголовное дело по факту рейдерства. Позднее в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердили поступление заявления от Нуршы Какенова о рейдерском захвате ТОО «Karuan», заявив, что проверяют доводы заявителя, однако факт начала досудебного расследования в АФМ не подтверждали.

14 июля стало известно, что в Алматы пресечена деятельность рейдерской группы по захвату известных бизнес-структур. Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), «злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность».

Сообщение АФМ о задержании группировки рейдеров появилось на фоне участившихся обвинений в адрес брата экс-президента Нурсултана Назарбаева, в период президентства которого сообщения о рейдерстве со стороны Болата Назарбаева на уровне СМИ почти не появлялись, тогда как негласно и бытовало мнение о его возможной причастности к такому виду преступлений.

15 июля КазТАГ сообщал, что родные осужденного бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова напрямую связали проведенное в Алматы громкое задержание по делу рейдеров с Болатом Назарбаевым.

18 июля бизнесмен Икрам Абдукаримов обвинил в рейдерстве Коспаева, которого назвал «специалистом по рейдерским захватам Болата Назарбаева», а также казахстанского боксера, серебряного призера по Летних Олимпийских игр в Москве 1980 года, депутата мажилиса трех созывов Серика Конакбаева.

21 июля в АФМ сообщили, что подозреваемых в рейдерских захватах задержали в Казахстане. В числе фигурантов дела назван Коспаев, которого объявили в розыск.

Отметим, что усилить борьбу с рейдерством 19 мая поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

20 августа подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на Болата Назарбаева и его бывшую жену Майру Курмангалиеву.

31 августа стало известно, что фигурантам дела о рейдерских атаках на известных бизнесменов вменяют ущерб в Т18 млрд.

8 декабря в деле о рейдерских атаках на известных бизнесменов Казахстана появились новые подробности, а 14 декабря по делу были раскрыты новые шокирующие детали.


Источник: kaztag.kz
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