Сотни сайгаков заполонили село в Улытауской области

Сотни сайгаков заполонили улицы и дороги одного из сел области Улытау, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24.kz.Случай уникальный, ведь степные антилопы в Центральном Казахстане ― большая редкость, к тому же зимой они обычно мигрируют на юг. Но в этом году этого не произошло, возможно, из-за деятельности человека, считают экологи.Новые автотрассы и железнодорожные ветки, которые преодолеть самостоятельно парнокопытные не могут из-за ограждений и других сооружений безопасности, и стали препятствием на привычных путях миграции животных. Поэтому они вынуждены искать для себя новые маршруты.В конце июня сообщалось, что Минэкологии РК приняло решение об отстреле сайгаков. Основная проблема, которую создают дикие животные, по словам уже бывшего министра экологии Сериккали Брекешева, сайгаки вытаптывают не только пастбища, но и земли сельхозпроизводителей.Казахстанцы резко осудили данное решение и требовали отменить запланированный отстрел сайгаков.На расширенном заседании правительства 14 июля президент Касым-Жомарт Токаев объявил министру экологии, геологии и природных ресурсов РК выговор за решение об отстреле сайгаков.15 июля Брекешев провел совещание по рассмотрению новых подходов в управлении популяцией животных.19 июля он заявил, что популяции сайгаков не могут бесконечно увеличиваться и стабильно существовать без управления. Однако 20 декабря стало известно, что мораторий на их отстрел продлили до конца 2023 года.