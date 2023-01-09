Спасение мужчины от прыжка с 24-го этажа попало на видео в Астане

В Астане спасение мужчины от прыжка с 24-го этажа попало на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.В полицию столицы в полночь поступила информация о том, что по улице Сарайшык на балконных перилах многоэтажки сидит мужчина и пытается спрыгнуть. На место был направлен наряд патрульной полиции в составе Ерхана Айса и Нурсултана Егембая.По прибытии на место полицейские увидели мужчину, который сидел на корточках за ограждением балконных перил и уже намеревался спрыгнуть вниз. Оценив обстановку и не теряя времени, стражи порядка оперативно поднялись на этаж. Заметив их, мужчина начал кричать, чтобы они к нему не подходили. Сориентировавшись в сложившейся обстановке, полицейские попытались завести диалог с мужчиной и, улучив момент, когда он отвлекся, стремительно подбежали к нему и, подхватив сзади, затянули внутрь балкона. Затем они перетащили его в безопасное место и начали успокаивать, помогая справиться со стрессовой ситуацией.Спасенного доставили в Управление полиции района Есиль. Что натолкнуло 28-летнего мужчину на необдуманный поступок - выясняется. С ним проведена профилактическая работа совместно с психологами.