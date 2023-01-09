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Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане
Фото из открытых источников
Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) повысят в 4 раза в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД Азамат Куримбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В новой редакции КоАП мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", - сообщил на брифинге Куримбаев.

По его словам, сейчас за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП, это 17 250 тенге, или арест до 15 суток.

В новой редакции штраф составит 20 МРП - 69 тысяч тенге, арест будет назначаться от 5 до 30 суток.

Поправки вводятся в действие по истечении 60 дней после первого официального опубликования. Президент подписал поправки 3 января 2023 года.


Источник: Tengrinews.kz
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