Штраф за мат вырастет в 4 раза в Казахстане

Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) повысят в 4 раза в Казахстане. Об этом сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиций МВД Азамат Куримбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В новой редакции КоАП мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", - сообщил на брифинге Куримбаев.



По его словам, сейчас за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП, это 17 250 тенге, или арест до 15 суток.



В новой редакции штраф составит 20 МРП - 69 тысяч тенге, арест будет назначаться от 5 до 30 суток.



Поправки вводятся в действие по истечении 60 дней после первого официального опубликования. Президент подписал поправки 3 января 2023 года.