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Задержан Токберген Абиев - Антикор

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Задержан Токберген Абиев - Антикор
Кадры из видео
Антикоррупционная служба сообщила о задержании Токбергена Абиева по подозрению в вымогательстве, передает Tengrinews.kz.

"Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина Абиева Т., подозреваемого в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений и за удаление не соответствующих действительности видеопубликаций на своем YouTube-канале", - говорится в сообщении в Telegram-канале Антикора.

Отмечается, что 14 декабря Абиев был задержан после получения 50 миллионов тенге. С санкции суда он взят под стражу сроком на два месяца.

"Помимо этого, установлено, что Абиев с целью введения в заблуждение работников госорганов и граждан зарегистрировал частное юридическое лицо - ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией". Представляясь руководителем указанной организации, тем самым создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка.

Преследуя исключительно корыстные мотивы, Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти", - добавили в Антикоррупционной службе.

При этом деятельность Абиева никоим образом не связана с работой правоохранительных органов, подчеркнули в ведомстве.



Проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям.

"Обо всех подобных фактах незаконной деятельности Абиева просим обращаться в Антикоррупционную службу по номеру 1424. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - заключили в агентстве.

В 2013 году международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" занес журналиста Токбергена Абиева в черный список. Все из-за того, что мужчина инсценировал свое похищение, чтобы привлечь внимание к своей деятельности. Позже Токберген Абиев заявил, что этим "похищением" хотел испортить Новый год коррупционерам.

В 2018 году Токберген Абиев получил год лишения свободы из-за видео, снятого в актауской сауне. Фигуранты видео, в том числе Абиев, называли себя тогда "борцами с коррупцией".

В разгар пандемии коронавируса в 2020 году в сети распространилось видео с участием Абиева в палате больницы.


Источник: Tengrinews.kz
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