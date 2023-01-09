Задержан Токберген Абиев - Антикор

Антикоррупционная служба сообщила о задержании Токбергена Абиева по подозрению в вымогательстве, передает Tengrinews.kz."Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина Абиева Т., подозреваемого в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений и за удаление не соответствующих действительности видеопубликаций на своем YouTube-канале", - говорится в сообщении в Telegram-канале Антикора.Отмечается, что 14 декабря Абиев был задержан после получения 50 миллионов тенге. С санкции суда он взят под стражу сроком на два месяца."Помимо этого, установлено, что Абиев с целью введения в заблуждение работников госорганов и граждан зарегистрировал частное юридическое лицо - ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией". Представляясь руководителем указанной организации, тем самым создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка.Преследуя исключительно корыстные мотивы, Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти", - добавили в Антикоррупционной службе.При этом деятельность Абиева никоим образом не связана с работой правоохранительных органов, подчеркнули в ведомстве.Проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям."Обо всех подобных фактах незаконной деятельности Абиева просим обращаться в Антикоррупционную службу по номеру 1424. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - заключили в агентстве.В 2013 году международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" занес журналиста Токбергена Абиева в черный список. Все из-за того, что мужчина инсценировал свое похищение, чтобы привлечь внимание к своей деятельности. Позже Токберген Абиев заявил, что этим "похищением" хотел испортить Новый год коррупционерам.В 2018 году Токберген Абиев получил год лишения свободы из-за видео, снятого в актауской сауне. Фигуранты видео, в том числе Абиев, называли себя тогда "борцами с коррупцией".В разгар пандемии коронавируса в 2020 году в сети распространилось видео с участием Абиева в палате больницы.