Президент Украины ввел санкции против родившихся в Казахстане россиян

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит персональные санкции против 119 деятелей культуры России. Среди попавших под санкции оказались россияне, родившиеся в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Экспресс К.



Под санкциями оказалась российская исполнительница Виктория Дайнеко, родившаяся в 1987 году в бывшей Талды-Курганской области.



Кроме того, в санкционном списке оказался уроженец Караганды, советский и российский актер театра и кино Владимир Стеклов, которому в этому году исполняется 75 лет.



Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, приостановку экономических и финансовых обязательств, запрет на въезд в страну и другие ограничения.