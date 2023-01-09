Президент Украины ввел санкции против родившихся в Казахстане россиян

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит персональные санкции против 119 деятелей культуры России. Среди попавших под санкции оказались россияне, родившиеся в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Экспресс К.
Под санкциями оказалась российская исполнительница Виктория Дайнеко, родившаяся в 1987 году в бывшей Талды-Курганской области.
Кроме того, в санкционном списке оказался уроженец Караганды, советский и российский актер театра и кино Владимир Стеклов, которому в этому году исполняется 75 лет.
Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, приостановку экономических и финансовых обязательств, запрет на въезд в страну и другие ограничения.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.