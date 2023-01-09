Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 09 Января
-5...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.49 KZT
  • €1 = 493.52 KZT
  • 1 RUB = 6.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Президент Украины ввел санкции против родившихся в Казахстане россиян

Просмотров:718 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Президент Украины ввел санкции против родившихся в Казахстане россиян
Фото из открытых источников
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит персональные санкции против 119 деятелей культуры России. Среди попавших под санкции оказались россияне, родившиеся в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Экспресс К.

Под санкциями оказалась российская исполнительница Виктория Дайнеко, родившаяся в 1987 году в бывшей Талды-Курганской области.

Кроме того, в санкционном списке оказался уроженец Караганды, советский и российский актер театра и кино Владимир Стеклов, которому в этому году исполняется 75 лет.

Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, приостановку экономических и финансовых обязательств, запрет на въезд в страну и другие ограничения.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика