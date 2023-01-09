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Денонсацию соглашения с Россией о рубле и тенге объяснили в Нацбанке

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Денонсацию соглашения с Россией о рубле и тенге объяснили в Нацбанке
Фото из открытых источников
В Национальном банке Казахстана объяснили денонсацию соглашения с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге, передает Tengrinews.kz.

В Нацбанке подтвердили, что Казахстан планирует денонсировать (поставить на утрату) соглашение от 1995 года, отметив, что сторонами были своевременно выполнены обязательства по данному международному договору.

"Расчеты между хозяйствующими субъектами двух государств осуществляются в их национальных валютах, а также при наличии взаимного согласия - в иных валютах по своему предпочтению. Все предусмотренные соглашением мероприятия были осуществлены, причем мероприятия, осуществление которых рассчитано на долгосрочную перспективу, были в порядке преемственности и совершенствования учтены в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного союза, ЕЭП, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах сторон", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В пресс-службе подчеркнули, что нормы соглашения устарели и не действуют, но де-юре документ оставался в силе.

Ранее проект постановления правительства, предусматривающий денонсацию этого соглашения, появился на портале "Открытые НПА".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 20:10
А можно простым языком? Нам радоваться или нет!?))) что будет то)?)
 
 

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