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В Минюсте заявили об очередной победе Казахстана по делу Стати

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 09:47
В Минюсте заявили об очередной победе Казахстана по делу Стати
Фото из открытых источников
В Министерстве юстиции рассказали об очередной победе Казахстана в нидерландском суде по делу Стати, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Сообщается, что окружной суд Амстердама отказал в признании и исполнении арбитражного решения, основанного на мошенничестве, на сумму 530 миллионов долларов.

"9 января 2023 года суд отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее 24 декабря 2021 года Верховный суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в Окружной суд Амстердама.

После промежуточного решения Окружного суда Амстердама в мае прошлого года Казахстану была предоставлена возможность дополнительно обосновать доводы о том, что арбитражное решение было получено путем процессуального мошенничества на основе новых доказательств.

Казахстан раскрыл мошенничество Стати, в частности, представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены, и впоследствии, отозваны KPMG", - добавили в Минюсте.

Более того, как заявили в ведомстве, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати.

"Изучив масштабные мошеннические схемы, Окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения.

Окружной суд Амстердама вынес обоснованное решение на основе независимой оценки новых доказательств", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что голландский суд не первый суд, вставший на сторону Казахстана и признавший мошенничество Стати. 16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения в Бельгии. Суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати. В сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил достаточные доказательства prima facie того, что арбитражное решение было получено Стати путем мошенничества.

"Королевство Нидерландов стала четвертой юрисдикцией, в которой суд первой инстанции отказал Стати в признании и исполнении Стокгольмского арбитражного решения. Решение Окружного суда Амстердама еще больше укрепило убежденность в том, что мошенничество Стати нарушило право Казахстана на справедливый и равноправный арбитраж", - сказали в Министерстве юстиции.

Министр юстиции Азамат Ескараев также прокомментировал данное решение.

"Республика Казахстан вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола Стати и Габриэля Стати. Это четвертый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, нанятых аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов", - сказал он.

Окружной суд Амстердама подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Казахстане.

"Стати совершили финансовое мошенничество путем (і) вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати -ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати - Hayden Limited Ltd, (іі) извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood, и (ііі) скрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена", - говорится в решении суда.

Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража.

"Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты. В связи с этим Окружной суд Амстердама заключил:

"В удовлетворении ходатайства Стати о признании арбитражного решения отказано на том основании, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов", - добавили в ведомстве.

В исполнении арбитражного решения было отказано, при этом расходы Казахстана должны быть возмещены Стати.

"Вывод: решение Окружного суда Амстердама, обоснованное на существенных новых доказательствах, подтверждает, что Стати получили арбитражное решение путем процессуального мошенничества. Казахстан уверен в продолжении своих усилий по противодействию попыткам Стати привести в исполнение арбитражного решения в других юрисдикциях. Данное решение Окружного суда Амстердама создает прочную основу для Казахстана в защите своего права на честный и справедливый арбитраж в других юрисдикциях", - подытожили в Минюсте.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:12
Цитата: saktau
А толку что?

Молдован погнали!, так сейчас воруют свои из клана 01, и других клановых нефте барыг, а простой народ живёт в нищете...

Все мы ходим под богом.
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:05
Все победы на бумаге, а на деле просто 0 angry
 
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  • Adai11
 saktau (Посетители) Сегодня, 10:45
А толку что? Столько денег на адвокатов и юристов и толка нет все равно
 
 

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