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Прием заявок на компенсацию по депозитам продлили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Прием заявок на компенсацию по депозитам продлили в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Срок приема заявок на получение компенсации по тенговым депозитам продлили до 10 февраля 2023 года. Об этом сообщили в "Отбасы банке", передает Tengrinews.kz.

"Уважаемые клиенты, хотим сообщить вам о том, что было подписано постановление правительства по продлению срока приема заявки по компенсации до 10.02.23. Изменения вступят в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - говорится в сообщении.

Напомним, на фоне волатильности на финансовых рынках в 2022 году Нацбанк совместно с правительством заявил о реализации программы защиты тенговых вкладов. Она предусматривает начисление компенсаций по тенговым депозитам казахстанцев в размере 10 процентов. Компенсация зависит от суммы, которая находилась на депозите 23 февраля 2022 года, с учетом всех снятий.


Источник: Tengrinews.kz
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