Черные списки и перенос рейсов: какие новшества в гражданской авиации Казахстана

Какие новшества появятся в отрасли гражданской авиации Казахстана, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает Tengritravel.kz.
29 декабря 2022 года Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта". Кроме того, в отношении гражданской авиации вносятся изменения и дополнения в Закон "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", Земельный кодекс, Трудовой кодекс и другие законы.
Субсидирование региональных аэропортов
Таким образом, в целях государственной поддержки региональных аэропортов, сталкивающихся с финансовыми трудностями и неспособных обеспечить собственные операционные затраты, предусматривается механизм субсидирования.
Кроме того, международные аэропорты обяжут утверждать генеральный план с подробными этапами развития инфраструктуры и перечнем приоритетных задач.
"Это позволит учесть прогнозируемый рост объема перевозок, обеспечить необходимые земельные участки для развития инфраструктуры аэропортов, обеспечить выполнение международных стандартов, в том числе и в части безопасности полетов и авиационной безопасности", - говорится в сообщении.
Предупреждение о переносе рейсов
Авиакомпании обяжут своевременно информировать пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса, о причинах изменений и новом времени вылета или о новом маршруте, а также о перечне услуг, предоставляемых авиакомпаниями в связи с изменением статуса рейса.
"За несвоевременную доставку пассажира в пункт назначения предусматривается штрафование авиакомпаний в размере трех процентов от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не имело место следствие непреодолимой силы", - уточнили в МИИР.
Черные списки пассажиров
Однако законом предусмотрены нормы и в интересах авиаперевозчиков. Так, авиакомпаниям разрешается вести собственный черный список пассажиров.
"Так называемый реестр лиц, перевозка которых ограничена. Включенный в данный реестр пассажир может не допускаться к полету авиаперевозчиком. Пассажир может быть включен в реестр сроком на один год в случае совершения правонарушения на борту воздушного судна на основании вступившего в законную силу постановления суда о наложении административного взыскания или обвинительного приговора за совершение данного правонарушения", - разъяснили в министерстве.
Беспилотники
Также вводятся нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов.
"А именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия "беспилотная авиационная система" и "беспилотное воздушное судно", - добавили в ведомстве.
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