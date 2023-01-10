Атырауский НПЗ резко снизил производство газа, бензина и дизтоплива

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) резко снизил производство сжиженного газа, бензина и дизельного топлива, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в ТОО "Атырауский НПЗ", в связи с несвоевременным вывозом (вывоз должен производиться согласно распределению Министерства энергетики) сжиженного углеводородного газа (СУГ) газосетевыми организациями ряда регионов образовался дефицит свободного места для хранения в ТОО "ПХСНГ".
"В этой связи 10 января 2023 года АНПЗ вынужденно произвел остановку установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов. Из-за остановки ряда технологических установок ТОО "АНПЗ" были снижены объемы производства следующих нефтепродуктов: СУГ - с 500 тонн/сутки до 20 тонн/сутки; автобензинов - с 6 тысяч тонн/сутки до 1,5 тысячи тонн/сутки; дизельного топлива - с 4 тысяч тонн/сутки до 2 тысяч тонн/сутки", - говорится в сообщении.
Во избежание срыва выполнения утвержденной производственной программы руководство АНПЗ просит акиматы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областей принять меры по организации своевременного вывоза сжиженного углеводородного газа из ТОО "ПХСНГ" согласно распределению Министерства энергетики:
- Актюбинская область - 464 тонны; - Кызылординская область - 1 977 тонн; - Костанайская область - 3 683 тонны; - Западно-Казахстанская область - 3 589 тонн.
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