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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Атырауский НПЗ резко снизил производство газа, бензина и дизтоплива

Просмотров:790 Опубликовано: Сегодня, 13:38
Атырауский НПЗ резко снизил производство газа, бензина и дизтоплива
Фото: anpz.kz
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) резко снизил производство сжиженного газа, бензина и дизельного топлива, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в ТОО "Атырауский НПЗ", в связи с несвоевременным вывозом (вывоз должен производиться согласно распределению Министерства энергетики) сжиженного углеводородного газа (СУГ) газосетевыми организациями ряда регионов образовался дефицит свободного места для хранения в ТОО "ПХСНГ".

"В этой связи 10 января 2023 года АНПЗ вынужденно произвел остановку установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов. Из-за остановки ряда технологических установок ТОО "АНПЗ" были снижены объемы производства следующих нефтепродуктов: СУГ - с 500 тонн/сутки до 20 тонн/сутки; автобензинов - с 6 тысяч тонн/сутки до 1,5 тысячи тонн/сутки; дизельного топлива - с 4 тысяч тонн/сутки до 2 тысяч тонн/сутки", - говорится в сообщении.

Во избежание срыва выполнения утвержденной производственной программы руководство АНПЗ просит акиматы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областей принять меры по организации своевременного вывоза сжиженного углеводородного газа из ТОО "ПХСНГ" согласно распределению Министерства энергетики:

- Актюбинская область - 464 тонны;
- Кызылординская область - 1 977 тонн;
- Костанайская область - 3 683 тонны;
- Западно-Казахстанская область - 3 589 тонн.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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-1
  • GIBSON.SG
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:47

Тут правильнее не цены снижать, считаю, что цена 50 тенге адекватная. А излишки продавать за кордон, но опять же , нужен контроль,чтобы не всё налево ушло. И всем будет счастье! Но кто этим будет заниматься, одни барыги кругом. Проще полностью запретить вывоз, и сократить производство, и ждать своего часа.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 15:08
Вот вам и ответы по цене на ГАЗ.
Тут только сговор.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 14:34
Vohazab,
Получается все зависит по государственного регулирования! Закрыл лавку и народу дышать полегче.
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:12
Вот именно цену снижайте bazar
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 13:57
...снизил производство...образовался дефицит свободного места для хранения...

В таком случае цены надо снижать, а не производство! Патриоты картонные... angry
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:50
Прижали вывоз газа за границу, и как следствие затоваривание складов хранения. А нам всё лепёшки пихают, мол мощностей не хватает!
 
 

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