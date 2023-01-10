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Дальнобойщик из Актобе решил разбогатеть на чужом горе

Просмотров:686 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Дальнобойщик из Актобе решил разбогатеть на чужом горе
Фото: Polisia.kz
Актюбинец поджог фуру, пытаясь завладеть дорогостоящим товаром, передает ИА «NewTimes.kz».

34-летний мужчина занимался грузоперевозками на арендованной грузовой машине DAF. В конце прошлого года он загрузил товар в Алматы с последующей доставкой в Москву.

«Приехав в Актобе, у него созрел план завладеть чужим имуществом и с этой целью он решил инсценировать пожар», − говорится в сообщении Polisia.kz.

3 января подозреваемый разгрузил часть товара (около 70%) у своего родственника в поселке Маржанбулак и выехал на трассу Самара – Шымкент. Отъехав от указанного поселка, около 40 километров, поджег прицеп фуры с остатком товара.

По словам владельца товара, в грузовой машине находился товар на общую сумму 146 млн тенге. Это электроника, аксессуары на мобильные телефоны, зарядки, пауэрбанки и автомагнитолы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Мошенничество». Подозреваемый водворен в ИВС.



Источник: newtimes.kz
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