Дальнобойщик из Актобе решил разбогатеть на чужом горе

Актюбинец поджог фуру, пытаясь завладеть дорогостоящим товаром, передает ИА «NewTimes.kz».34-летний мужчина занимался грузоперевозками на арендованной грузовой машине DAF. В конце прошлого года он загрузил товар в Алматы с последующей доставкой в Москву.«Приехав в Актобе, у него созрел план завладеть чужим имуществом и с этой целью он решил инсценировать пожар», − говорится в сообщении Polisia.kz.3 января подозреваемый разгрузил часть товара (около 70%) у своего родственника в поселке Маржанбулак и выехал на трассу Самара – Шымкент. Отъехав от указанного поселка, около 40 километров, поджег прицеп фуры с остатком товара.По словам владельца товара, в грузовой машине находился товар на общую сумму 146 млн тенге. Это электроника, аксессуары на мобильные телефоны, зарядки, пауэрбанки и автомагнитолы.По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Мошенничество». Подозреваемый водворен в ИВС.