Казахстанцам запретят cтраховать иностранные машины, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Kolesa.kz. Оформлять полисы на подобные авто смогут только граждане других государств.



"Соответственно, и ездить по страховке на автомобилях из других стран казахстанцы в дальнейшем больше не смогут. Страховые полисы, оформленные до 12 января 2023 года, будут действительны до окончания срока", - говорится в материале.



Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства" был одобрен Президентом и вступит в силу 12 января 2023 года. В числе прочего в нем прописаны поправки в законы об обязательном страховании ГПО автовладельцев и "О дорожном движении".



С 12 января статья 10 закона о страховании будет дополнена новым пунктом 5-2, который гласит:



"Не допускается заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения". То есть в КАП МВД РК", - отмечает издание.



Также, как пишет издание, 12 января вступают в силу поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым находящимся в международном движении будет считаться автомобиль, цитируем, "если он эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан, и:



- принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Республики Казахстан;

- не зарегистрировано в Республике Казахстан;

- временно ввезено в Республику Казахстан".



Находиться в стране такой автомобиль сможет до года с перерывом перед следующим ввозом не менее чем на 30 дней.



"Таким образом, с 12 января 2023 года, чтобы получить страховой полис, машина должна либо стоять на казахстанском учете, либо принадлежать и управляться нерезидентом-иностранцем без вида на жительство. Гражданам Казахстана страховать авто с зарубежным учетом законом будет запрещено. Невозможно будет такие машины и продавать друг другу по страховке", - говорится в сообщении.



Авто на транзитных госномерах при этом продолжат все так же страховать на 10 дней.



Отмечается, что эти же поправки в закон "О дорожном движении" разрешают легализовывать праворульные иностранные автомобили. Но сама легализация запустится позднее после исправления ошибок и дополнения в необходимой документации.