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Казахстанцам запретят cтраховать иностранные машины

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 16:24
Казахстанцам запретят cтраховать иностранные машины
Фото из открытых источников
Казахстанцам запретят cтраховать иностранные машины, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Kolesa.kz. Оформлять полисы на подобные авто смогут только граждане других государств.

"Соответственно, и ездить по страховке на автомобилях из других стран казахстанцы в дальнейшем больше не смогут. Страховые полисы, оформленные до 12 января 2023 года, будут действительны до окончания срока", - говорится в материале.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства" был одобрен Президентом и вступит в силу 12 января 2023 года. В числе прочего в нем прописаны поправки в законы об обязательном страховании ГПО автовладельцев и "О дорожном движении".

С 12 января статья 10 закона о страховании будет дополнена новым пунктом 5-2, который гласит:

"Не допускается заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения". То есть в КАП МВД РК", - отмечает издание.

Также, как пишет издание, 12 января вступают в силу поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым находящимся в международном движении будет считаться автомобиль, цитируем, "если он эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан, и:

- принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Республики Казахстан;
- не зарегистрировано в Республике Казахстан;
- временно ввезено в Республику Казахстан".

Находиться в стране такой автомобиль сможет до года с перерывом перед следующим ввозом не менее чем на 30 дней.

"Таким образом, с 12 января 2023 года, чтобы получить страховой полис, машина должна либо стоять на казахстанском учете, либо принадлежать и управляться нерезидентом-иностранцем без вида на жительство. Гражданам Казахстана страховать авто с зарубежным учетом законом будет запрещено. Невозможно будет такие машины и продавать друг другу по страховке", - говорится в сообщении.

Авто на транзитных госномерах при этом продолжат все так же страховать на 10 дней.

Отмечается, что эти же поправки в закон "О дорожном движении" разрешают легализовывать праворульные иностранные автомобили. Но сама легализация запустится позднее после исправления ошибок и дополнения в необходимой документации.


Источник: Tengrinews.kz
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