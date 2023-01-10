Видео с мальчиком на велике в 31-градусный мороз рассмешило пользователей Сети

В социальных сетях 10 января 2023 года появилось видео, которое снято в Астане при 31-градусном морозе. На кадрах можно увидеть одетого не по погоде мальчика, разъезжающего по улице на велике, сообщает Zakon.kz.Под роликом, опубликованным в одном из столичных Instagram-пабликов, говорится, что таким образом "столичные дети укрепляют иммунитет".Некоторых пользователей Сети видеоролик рассмешил, и они увидели себя в этом мальчике."Кто ты, воин","Будущий Бэтмен","Зато в школу не пошел","Джигитам мороз не страшен","Пофиг мороз, я в Астане рос","А вы говорите холодина, холодина","Вечером отхватит, родители на работе","Все в голове! Главное - позитивно мыслить","Мне кажется, родители даже не знают, что он так гоняет","У меня сын с горки пришел только что. На ватрушке покатались, петарды повзрывали. Нашим детям мороз ни по чем","Помню, всегда ждали, когда отменят занятия из-за мороза, и мы тут же бежали играть в хоккей во дворе. Приходишь домой, вся одежда колом","Сегодня мой старший ходил в шортах и футболке за хлебом, у мужа был шок но ему 20! Так что ответственность несет сам, а то сейчас закидают","В детстве тоже так гонял, но тогда совсем было все по-другому... Это сейчас, чуть что, сразу менингит, сопли и т. д... Молодец пацан, хоть глаза отдохнут от телефона", - написали они, сопроводив свои комментарии смеющимися смайликами.Если одних видео позабавило и напомнило об их детстве, то другие возмутились поведением мальчика и осудили родителей:"Не смешно. Где родители?""И пополняют хирургам статистику","Потом с менингитом или невритом в больницу попадают","Школу отменили, зато на улице ходят гуляют, даже без куртки","У нас ночью подростки лет 15-16 гуляли и еще одна девочка с ними была лет 10-11 на вид, один из них был в футболке".19 декабря 2022 года в соцсетях появилось забавное видео, на кадрах которого мужчина на ледянке тащит за собой ребенка. Пользователей Казнета ролик рассмешил.