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Назарбаев больше не будет почетным сенатором

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Назарбаев больше не будет почетным сенатором
Фото:twitter.com/aidos_ukibay
Звание почетного сенатора убрали из регламента верхней палаты Парламента, заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает Tengrinews.kz.

«Недели два-три назад, когда мы пересмотрели регламент, были внесены соответствующие изменения в регламент Сената, мы убрали из регламента звание почетного сенатора. У нас сейчас нет такого института. Причина, по которой мы приняли такое решение, это то, что весь наш народ проголосовал на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из Конституции нормы о Первом Президенте — Елбасы. Это решение народа», — заявил Ашимбаев.

Кроме того, Ашимбаев подчеркнул, что до этого звание почетный сенатор присваивалось только одному человеку.

«Звания почетный сенатор больше нет в законе. Сразу скажу, что изменения были внесены в регламент Сената. Мы убрали титул почетный сенатор при пересмотре и изменении этого положения. До этого его давали только одному человеку. Сейчас такое звание никому не дается. Поскольку сейчас у нас нет для этого законных оснований», — пояснил он.


Источник: tengrinews.kz
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