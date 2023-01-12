Назарбаев больше не будет почетным сенатором

Звание почетного сенатора убрали из регламента верхней палаты Парламента, заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает Tengrinews.kz.
«Недели два-три назад, когда мы пересмотрели регламент, были внесены соответствующие изменения в регламент Сената, мы убрали из регламента звание почетного сенатора. У нас сейчас нет такого института. Причина, по которой мы приняли такое решение, это то, что весь наш народ проголосовал на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из Конституции нормы о Первом Президенте — Елбасы. Это решение народа», — заявил Ашимбаев.
Кроме того, Ашимбаев подчеркнул, что до этого звание почетный сенатор присваивалось только одному человеку.
«Звания почетный сенатор больше нет в законе. Сразу скажу, что изменения были внесены в регламент Сената. Мы убрали титул почетный сенатор при пересмотре и изменении этого положения. До этого его давали только одному человеку. Сейчас такое звание никому не дается. Поскольку сейчас у нас нет для этого законных оснований», — пояснил он.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.