Правила легализации иностранных авто утвердили в Казахстане

Правительство утвердило правила легализации в Казахстане автомобилей с иностранной регистрацией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МВД.
По данным министерства, правительство 11 января подписало постановление "Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств".
Документ определяет порядок, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от уплаты утилизационного сбора.
К авто применяется ставка сбора за их первичную государственную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, если транспортное средство соответствует следующим требованиям:
ввезено на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года; не находится в розыске; снято с государственного учета по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства; прошло таможенную очистку.
Порядок первичной регистрации иностранных автомобилей будет действовать до 1 июля 2023 года и распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним расположением органов управления, первичная государственная регистрация которых осуществляется за гражданами Республики Казахстан.
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