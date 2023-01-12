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Правила легализации иностранных авто утвердили в Казахстане

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 11:53
Правила легализации иностранных авто утвердили в Казахстане
Иллюстративное фото
Правительство утвердило правила легализации в Казахстане автомобилей с иностранной регистрацией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МВД.

По данным министерства, правительство 11 января подписало постановление "Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств".

Документ определяет порядок, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от уплаты утилизационного сбора.

К авто применяется ставка сбора за их первичную государственную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, если транспортное средство соответствует следующим требованиям:

ввезено на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года;
не находится в розыске;
снято с государственного учета по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства;
прошло таможенную очистку.

Порядок первичной регистрации иностранных автомобилей будет действовать до 1 июля 2023 года и распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним расположением органов управления, первичная государственная регистрация которых осуществляется за гражданами Республики Казахстан.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Базелик (Посетители) Сегодня, 13:33
Ну суппер гуд! Это правильно
 
 

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