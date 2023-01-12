Снижение пенсионного возраста за рождение детей: в Минтруда ответили на предложение

Вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова прокомментировала предложение по снижению пенсионного возраста женщин за каждого ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам вице-министра, если женщины будут рано выходить на пенсию, они не успеют накопить определенную сумму при достижении пенсионного возраста.



"В 1998 году мы перешли на накопительную пенсионную систему. Какой у нас сейчас принцип: распределение ответственности за свое социальное обеспечение в будущем между государством, самим работником и работодателем. У нас накопительная пенсионная система. Если женщина будет рано уходить на пенсию, она не успеет накопить определенную сумму при достижении пенсионного возраста. Допустим, если у женщины пятеро детей и мы установим пенсионный возраст в 61 год. Если снять с каждого ребенка по два года, это получается 51. К 51 году она не успеет накопить достаточную сумму", - сказала Сагиндыкова, отвечая на вопросы корреспондента Tengrinews.kz.



Вице-министр подчеркнула, что главная задача министерства - обеспечить адекватными размерами пенсии всех лиц.



"У нас, как вы знаете, трехуровневая система. Базовые пенсии из бюджета выплачиваются, солидарная система у тех, у кого есть стаж. Если сейчас они будут рано выходить на пенсию, у них только будет базовая пенсия и то, что они успели накопить. Размер пенсии будет невысокий. Поэтому мы говорим, что наша задача - обеспечить адекватные размеры пенсии для наших граждан", - сказала она.





Ранее депутат Мажилиса Аманжан Жамалов заявил, что рождение ребенка должно стать поводом для снижения пенсионного возраста. Он пояснил, что в среднем казахстанская женщина за жизнь рожает троих детей. Это вынуждает казахстанок уходить с работы, терять навыки и компетенции, жертвовать карьерой и профессиональным опытом. Парламентарий предложил снизить пенсионный возраст женщинам за каждого ребенка.