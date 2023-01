Vision Zero презентовали в Астане

В Астане 12 января состоялась презентация Концепции повышения безопасности дорожного движения Vision Zero, направленной на снижение травматизма и инвалидизации на дорогах Казахстана.



Ежегодно в Казахстане в среднем происходит 16 тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибает в среднем 2000 человек, 18 тысяч получают травмы различной степени тяжести. Смертность в результате ДТП по итогам 2021 года составляет 12,2 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Польше этот показатель 5,9, в Германии 3,1, в Швеции 1,9 человека.



По данным Комитета правовой статистики и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, в стране только за 9 месяцев 2022 года совершено порядка 10,2 тысяч аварий, в результате которых пострадали более 15 тысяч человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост ДТП составил 8,9%. Погибло 1,7 тысяч человек (рост на 21%), из них 181 несовершеннолетние дети, 457 женщин и 1 258 мужчин.



Доля несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП составляет 19,9% (3 007). В основном они пострадали по причине наезда автотранспортных средств.

Также, произошло 532 ДТП с участием 542 единиц общественного транспорта, в которых погибло 70 и ранено 783 человека.



Согласно исследования «Азиатского банка развития» аккумулированный ущерб в Казахстане от ДТП составляет 113 млн.тенге в случает смерти одного человека и 16 млн.тенге в при получении травмы.



Эксперты считают, что для изменения ситуации в Казахстане необходимо принимать кардинальные меры по повышению дорожной безопасности. В частности, предлагается принять и внедрить в Казахстане Программу Vision Zero включающую в себя комплекс мер таких как, снижение скоростного режима на особо аварийных участках, изменения дизайна и геометрии улиц, строительство островков безопасности, изменение подходов к подготовке водителей общественного транспорта, мероприятия по успокоению трафика и многое другое.



В мероприятии приняли участие эксперты в области дорожной безопасности, представители государственных органов, урбанисты, архитекторы, журналисты и блогеры.



Справочно: Vision Zero – это концепция по достижению нулевой смертности на дорогах. Впервые Программа Vision Zero разработана в Швеции в 1997 и с тех пор постоянно совершенствуется. Смертность в результате ДТП в Швеции сократилась с 7 человек на 100 тыс.населения в 1997 году до 1,9 человека в 2001 г. Сегодня программа действует в большинстве передовых городов мира, таких как Лондон, Вашингтон, Торонто, Чикаго и др.



Базовым принципом программы является недопустимость дорожно-транспортных происшествии‌ со смертельным исходом. Данный принцип еще‌ называют принципом «нулевои‌ терпимости», согласно ему нельзя относиться к смертям на дороге как к неизбежному злу, связанному с автомобилизациеи‌.



Vision Zero не признает, что гибель людей и серьезные травмы являются неизбежными последствиями мобильности на дорогах мира.



*В сентябре 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Повышение глобальной безопасности дорожного движения».

Проект реализуется при поддержке ПРООН Казахстан и Министерства труда и социальной защиты населения РК.