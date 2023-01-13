Министр юстиции ответил, что изменится после отмены закона о Елбасы

Министр юстиции Азамат Ескараев ответил на вопрос, что изменится после отмены конституционного закона о Елбасы, передает Tengrinews.kz.



"Для экс-президента сохраняются все гарантии неприкосновенности. О личной неприкосновенности, честь и достоинство, статус Первого Президента неприкосновенны. И это будет преследоваться по закону", - сказал он.



Он подчеркнул, что гарантии для экс-президентов не касаются членов его семьи.



"Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, ранее предусматривал на имущество, на счета членов семьи соответствующие гарантии. Эти гарантии в случае принятия закона... Соответствующие выводы можете делать", - добавил Ескараев.



Также, по словам министра, в законе не предусмотрены гарантии неприкосновенности семьи бывшего президента.



Кроме того, закон не имеет обратной силы.



Ранее Парламент признал утратившим силу закон о Елбасы. На Первого Президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона "О Президенте Республики Казахстан" в отношении всех экс-президентов республики.