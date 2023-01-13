Какой штраф грозит автовладельцам за нечитаемые госномера

Водителей могут наказать за нечитаемые госномера, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматы.Отметим, что в зимнее время некоторые водители пренебрегают расчисткой госномеров на авто.Таких автомобилистов ждет штраф по статье 590, части 1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств"."Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или не соответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей", - говорится в статье.Отметим, что 1 МРП в 2023 году равняется 3 450 тенге. Таким образом, придется заплатить штраф в размере 17 250 тенге.Отметим, что ранее в социальных сетях появилось видео автомобиля, госномер и фары которого покрыты снегом."Управление местной полицейской службы начало проверочные мероприятия по установлению водителя авто и дальнейшему привлечению его к ответственности", - сообщили в полиции Алматы.