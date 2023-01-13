"Ни много ни мало" - министр труда о помощи кандасам

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова высказалась о помощи кандасам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На брифинге Службы центральных коммуникаций Дуйсенову спросили: "Не слишком ли много привилегий предоставляет Минтруда для кандасов?"



Министр подчеркнула, что при предоставлении определенных льгот для кандасов правительство Казахстана обменивается опытом с другими странами, которые также занимаются этнической иммиграцией.



"Казахстан относится к четырем из стран, которые занимаются этнической иммиграцией. Это Израиль, Польша, Германия и Казахстан. Когда мы готовили свои проекты, мы исходили и из их практики тоже. Каждая из этих стран при прибытии их соотечественников или же тех категории лиц, которые они привлекают себе, дает социальный пакет для первичной адаптации в обязательном порядке. На определенное время они оплачивают аренду жилья, (помогают) с первичной адаптацией, обучением и трудоустройством. Поэтому тот пакет, который мы предусматриваем, - это ни много и ни мало. Это тот пакет, который необходим для первичной адаптации", - сказала Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов.