"Ни много ни мало" - министр труда о помощи кандасам

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова высказалась о помощи кандасам, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На брифинге Службы центральных коммуникаций Дуйсенову спросили: "Не слишком ли много привилегий предоставляет Минтруда для кандасов?"
Министр подчеркнула, что при предоставлении определенных льгот для кандасов правительство Казахстана обменивается опытом с другими странами, которые также занимаются этнической иммиграцией.
"Казахстан относится к четырем из стран, которые занимаются этнической иммиграцией. Это Израиль, Польша, Германия и Казахстан. Когда мы готовили свои проекты, мы исходили и из их практики тоже. Каждая из этих стран при прибытии их соотечественников или же тех категории лиц, которые они привлекают себе, дает социальный пакет для первичной адаптации в обязательном порядке. На определенное время они оплачивают аренду жилья, (помогают) с первичной адаптацией, обучением и трудоустройством. Поэтому тот пакет, который мы предусматриваем, - это ни много и ни мало. Это тот пакет, который необходим для первичной адаптации", - сказала Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.