Министр заявила о росте числа бедных казахстанцев

Количество малообеспеченных граждан Казахстана увеличилось, заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Если в прошлом году число бедных составляло 4,9 процента, то в этом году этот показатель достиг 5,1 процента. Высокая инфляция лишает граждан доходов. Горожане тратят большую часть своих денег на покупку продуктовых наборов. Например, если говорить о 150 тысячах тенге, то сейчас 60-70 процентов этих денег уходит на еду. Таким образом, средства, оставленные на дальнейшее развитие семьи, уменьшились. Безусловно, такая ситуация сказывается на бюджете каждой семьи", - сказала Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов.