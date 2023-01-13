Закуп кресла за 38 миллионов тенге объяснили во Дворце культуры Семея

Руководство городского Дворца культуры Семея прокомментировало информацию о завышении суммы госзакупок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Arnapress.kz.



Ранее Департамент Антикоррупционной службы по области Абай сообщил, что во Дворце культуры Семея выявлено два факта завышения стоимости госзакупок: попытка приобрести кресло за 38 миллионов тенге вместо 150 тысяч по рыночной стоимости и услуги по проектированию реконструкции зданий и сооружений за один миллиард тенге при фактической стоимости не выше 10 миллионов тенге.



Директор Дворца культуры Рашид Асылов в ответ заявил, что в техспецификации на портале госзакупок были допущены ошибки. В первом случае не указано реальное количество кресел.



"У нас идет техническая ошибка. Мы потом в своем ответе прописали общее количество кресел - 600. Нужны кресла в большой зал и малый зал. Это предварительный план на год. В течение пяти лет шел запрос, кресла в ужасном состоянии, люди проваливаются. Сумма была прописана по ценовому предложению компании - 39 миллионов за 600 кресел. Техническая ошибка произошла в том, что не прописали количество. Общая сумма 39 миллионов 107 тысяч тенге. Одно кресло - 65 тысяч 178 тенге", - прокомментировал Рашид Асылов.



В другом заинтересовавшем Антикор лоте, по словам директора, упущено слово "капитальный ремонт", и в целом лот должен был называться "капитальный ремонт и реконструкция здания".



"Там не проектирование, а капитальный ремонт и полная реконструкция здания. Должны были заложить в плане на 2023 год. По предварительным подсчетам была указана эта сумма. Это просто предварительный годовой план госзакупок, сумма неокончательная", - отметил директор Дворца культуры.



По его словам, ошибки при заполнении техспецификации допустил сотрудник учреждения – специалист по госзакупкам. В отношении сотрудника планируют принять дисциплинарные меры.