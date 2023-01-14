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В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов в Сенат

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 08:31
В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов в Сенат
Фото: parlam.kz
В Казахстане в 11:00 стартуют выборы депутатов сената парламента, сообщает Zakon.kz.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК: от Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей – по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.

Кандидаты в депутаты Сената:
Астана:

Мухамбеталина Наримаш Абыловна
Азбаев Багдат Оразалдыевич
Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы

Алматы:

Жаниязова Жаркын Лепесовна
Бекмурзаева Кристина Юрьевна
Кокобаева Гульнара Ахметжановна
Асанова Жанна Бейсентаевна

Шымкент:

Алтеев Бауржан
Елчиева Альбина Балгабаевна
Бекназаров Нурлан Кудиярович

Алматинская область:

Жоргенбаев Жанболат Акебаевич
Ертас Нурлан Ертасулы

Абайская область:

Апенов Кималидин Сагалбаевич
Маслова Анжела Владимировна
Тастекеев Кайрат Кулбаевич

Акмолинская область:

Сабитова Айгуль Баубековна
Балташева Айнагуль Кыдырбаевна
Жунусов Талгат Турлыбекович

Актюбинская область:

Бекбауова Дана Бахытовна
Бекназаров Рахым Агибаевич
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Атырауская область:

Сарсемалиев Гильман Амиржанович
Шеркешбаева Багит Кенесовна
Наутиев Алибек Ибатуллиевич

Восточно-Казахстанская область:

Светаш Александр Александрович
Буктугутов Шакарым Сабырович
Ашимов Ержан Жанабаевич

Жамбылская область:

Усербаев Султан Мыктыбекович
Арубаев Сакен Каланович

Жетысуская область:

Турсынбай Габит Турсынбаевич
Толамисов Амангельды Габдылкаримович

Западно-Казахстанская область:

Курумбаев Айбулат Шамуратович
Султанов Акылбек Узакбаевич
Утегулов Арман Каримович

Карагандинская область:

Абилов Мурат Смагулович
Шатохина Татьяна Николаевна
Утешов Серик Балгатаевич

Костанайская область:

Шуменбаев Самат Канапьянович
Куйшинова Жанар Талгатовна
Нурмухамбетов Гауез Торсанович

Кызылординская область:

Рустемов Руслан
Нурымбетов Жорабек Ибрагимович
Шаменов Асылбек Өмірбекұлы

Мангистауская область:

Беляева Ирина Валерьяновна
Досатов Габбас Шанытбаевич
Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы

Павлодарская область:

Айтжанова Динара Нуржановна
Айткенов Ернур Нурмуханович

Северо-Казахстанская область:

Каиржанова Лаура Советовна
Каримова Гульмира Раинбековна

Туркестанская область:

Акмуратов Мирамбек Жамадилович
Қадырбек Мұрат Болатұлы

Улытауская область:

 Курмансеитов Ахат
Токимбаев Ержан Аманжолович
Медебаев Советбек Турсынович

Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени Астаны.

В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата. 

26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан".

Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.


Источник: zakon.kz
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