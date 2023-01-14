В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов в Сенат

В Казахстане в 11:00 стартуют выборы депутатов сената парламента, сообщает Zakon.kz.



По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК: от Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей – по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.



Кандидаты в депутаты Сената:

Астана:



Мухамбеталина Наримаш Абыловна

Азбаев Багдат Оразалдыевич

Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы



Алматы:



Жаниязова Жаркын Лепесовна

Бекмурзаева Кристина Юрьевна

Кокобаева Гульнара Ахметжановна

Асанова Жанна Бейсентаевна



Шымкент:



Алтеев Бауржан

Елчиева Альбина Балгабаевна

Бекназаров Нурлан Кудиярович



Алматинская область:



Жоргенбаев Жанболат Акебаевич

Ертас Нурлан Ертасулы



Абайская область:



Апенов Кималидин Сагалбаевич

Маслова Анжела Владимировна

Тастекеев Кайрат Кулбаевич



Акмолинская область:



Сабитова Айгуль Баубековна

Балташева Айнагуль Кыдырбаевна

Жунусов Талгат Турлыбекович



Актюбинская область:



Бекбауова Дана Бахытовна

Бекназаров Рахым Агибаевич

Нугманов Амангельды Шайхуллович



Атырауская область:



Сарсемалиев Гильман Амиржанович

Шеркешбаева Багит Кенесовна

Наутиев Алибек Ибатуллиевич



Восточно-Казахстанская область:



Светаш Александр Александрович

Буктугутов Шакарым Сабырович

Ашимов Ержан Жанабаевич



Жамбылская область:



Усербаев Султан Мыктыбекович

Арубаев Сакен Каланович



Жетысуская область:



Турсынбай Габит Турсынбаевич

Толамисов Амангельды Габдылкаримович



Западно-Казахстанская область:



Курумбаев Айбулат Шамуратович

Султанов Акылбек Узакбаевич

Утегулов Арман Каримович



Карагандинская область:



Абилов Мурат Смагулович

Шатохина Татьяна Николаевна

Утешов Серик Балгатаевич



Костанайская область:



Шуменбаев Самат Канапьянович

Куйшинова Жанар Талгатовна

Нурмухамбетов Гауез Торсанович



Кызылординская область:



Рустемов Руслан

Нурымбетов Жорабек Ибрагимович

Шаменов Асылбек Өмірбекұлы



Мангистауская область:



Беляева Ирина Валерьяновна

Досатов Габбас Шанытбаевич

Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы



Павлодарская область:



Айтжанова Динара Нуржановна

Айткенов Ернур Нурмуханович



Северо-Казахстанская область:



Каиржанова Лаура Советовна

Каримова Гульмира Раинбековна



Туркестанская область:



Акмуратов Мирамбек Жамадилович

Қадырбек Мұрат Болатұлы



Улытауская область:



Курмансеитов Ахат

Токимбаев Ержан Аманжолович

Медебаев Советбек Турсынович



Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени Астаны.



В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата.



26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан".



Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.